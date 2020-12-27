هدد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، صبي عيال زايد في ليبيا المتمرد خليفة حفتر، بأن قواته وداعموه- في إشارة إلى الإمارات ومصر- سيكونون “هدفا مشروعا” في جميع الأماكن بعد كل محاولة اعتداء على القوات التركية.

وقال خلوصي أكار، في كلمة أمام القوات التركية العاملة في ليبيا : “ليعلم المجرم حفتر وداعموه أننا سنعتبرهم أهدافا مشروعة إن اعتدوا على قواتنا.. قوات حفتر وأنصاره لن يكون لديهم مكان للهرب إذا هاجموا القوات التركية”.

ووصل وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، امس السبت، برفقة ضباط من كبار العسكريين إلى ليبيا، في زيارة لتفقد عناصر القوات التركية المتمركزة هناك.

وأظهرت الصور التي جرى تداولها ورصدتها “وطن” لحظة وصول وزير الدفاع التركي واستقباله من قبل نظيره الليبي صلاح الدين النمروش، الاستقبال الذي وصفه بالمهيب وذلك في قاعدة بوستة البحرية.

وزير الدفاع التركي "خلوصي آكار" ووفد عسكري رفيع المستوى يصل إلى قاعدة ابوستة البحرية بالعاصمة #طرابلس ، وزير الدفاع صلاح الدين النمروش ورئيس الأركان العامة الفريق أول محمد الحداد وآمر غرفة العمليات المشتركة اللواء أسامة جويلي سيكونون في استقبال الوفد العسكري التركي pic.twitter.com/NbocpmPPjz — ســــبها بــــرس (@PressSebha) December 26, 2020

الجدير ذكره، أن هذه الزيارة تأتي بشكل مفاجئ بعد دعوة الانقلابي خليفة حفتر قواته إلى طرد القوات التركية من ليبيا، زاعماً أن ذلك يمكن له أن ينهي الحرب في بلاده، متجاهلاً الدور الإماراتي المشبوه في دعم المرتزقة.

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وأكد حفتر، في كلمته بمناسبة الاحتفال بالذكرى 69 لاستقلال ليبيا، الخميس الماضي، إنه “لا قيمة للاستقلال ولا معنى للحرية ولا أمن ولا سلام وأقدام الجيش التركي تدنس أرضنا الطاهرة”، كما أكد أنه “لا خيار أمام العدو المحتل إلا أن يغادر سلما وطوعا أو بقوة السلاح”، وفق تعبيره.

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