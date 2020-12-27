تداول ناشطون بمواقع التواصل صوراً مؤثرة أثارت الجدل لأطفال يمنيين وهم يحتضنون جثة أمهم الشابة أحلام العشاري، بعد أن قُتلت أمام أعينهم بالاعتداء عليها من قبل مسلحين في مديرية العدين بمحافظة إب اليمنية.
تفاصيل مقتل أحلام العشاري
وفي التفاصيل، أقدم عدد من المسلحين الحوثيين على اقتحام منزل الأم الشابة أحلام العشاري، والاعتداء علها بأعقاب البنادق أمام أطفالها، مما أدى لوفاتها على الفور، بحسب ما كشفت مصادر حقوقية وإعلامية محلية يمنية.
أطفال يمنيون يحتضنون جثة والدتهم الشابة #أحلام_العشاري بعد مقتلها أمام أعينهم بعد الاعتداء عليها بأعقاب البنادق من قبل
مسلحين حوثيين اقتحموا منزلها في مديرية العدين بمحافظة #إب وفق مصادر حقوقية وإعلام محلي #اليمن #حديث_الصورة pic.twitter.com/OM1N8Moi2p
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 27, 2020
حالة من الغضب بعد مقتل أحلام العشاري
وتسببت صور الأطفال المحتضنين لجثة والدتهم بحالة من الغضب والتفاعل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والذين لم يرق لهم هذا الإجرام الذي وصلت له قوات الحوثي في الاعتداء على النساء والأسر الآمنة في منازلها.
اقرأ المزيد: ابن زايد يغدر بابن سلمان في اليمن.. الببغاء أنور قرقاش يتحدث عن عودة “صراعات الحلفاء” في اليمن
وحول الصور قال أحد المعلقين: “انتقم اللهم من قاتليها واللهم ارحمها وارحم صغارها يا رب العالمين”.
انتقم اللهم من قاتليها
واللهم ارحمها
وارحم صغارها يا رب العالمين
— جمال العباسي (@gamal_alabbasi) December 27, 2020
فيما قال آخر: ” لا استطيع وصف ما يحدث لهذه الأمة حسبي الله ونعم الوكيل.”.
لا استطيع وصف مايحدث لهذه الأمة حسبي الله ونعم الوكيل.
— mahfoud hammoudi (@HMalgeria) December 27, 2020
سنوات من حرب مستعرة
وتشهد اليمن منذ سنوات حالة حرب مستعرة تسببت بتراجع كبير على المستوى الحقوقي والإنساني والاقتصادي.
اقرأ المزيد: ابن سلمان “الفاشل” سينسحب من اليمن بعد 5 سنوات من الخراب.. مُجبر على هذا وستراتفور يكشف التفاصيل
كما تشهد البلاد عدواناً مستمراً من قبل السعودية والإمارات، مارسوا فيها جرائم حرب كبيرة، وأودت بحياة الآلاف من المدنيين اليمنيين العزّل والأبرياء.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..