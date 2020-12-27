تداول ناشطون بمواقع التواصل صوراً مؤثرة أثارت الجدل لأطفال يمنيين وهم يحتضنون جثة أمهم الشابة أحلام العشاري، بعد أن قُتلت أمام أعينهم بالاعتداء عليها من قبل مسلحين في مديرية العدين بمحافظة إب اليمنية.

تفاصيل مقتل أحلام العشاري

وفي التفاصيل، أقدم عدد من المسلحين الحوثيين على اقتحام منزل الأم الشابة أحلام العشاري، والاعتداء علها بأعقاب البنادق أمام أطفالها، مما أدى لوفاتها على الفور، بحسب ما كشفت مصادر حقوقية وإعلامية محلية يمنية.

أطفال يمنيون يحتضنون جثة والدتهم الشابة #أحلام_العشاري بعد مقتلها أمام أعينهم بعد الاعتداء عليها بأعقاب البنادق من قبل

مسلحين حوثيين اقتحموا منزلها في مديرية العدين بمحافظة #إب وفق مصادر حقوقية وإعلام محلي #اليمن #حديث_الصورة pic.twitter.com/OM1N8Moi2p — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 27, 2020

حالة من الغضب بعد مقتل أحلام العشاري

وتسببت صور الأطفال المحتضنين لجثة والدتهم بحالة من الغضب والتفاعل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والذين لم يرق لهم هذا الإجرام الذي وصلت له قوات الحوثي في الاعتداء على النساء والأسر الآمنة في منازلها.

وحول الصور قال أحد المعلقين: “انتقم اللهم من قاتليها واللهم ارحمها وارحم صغارها يا رب العالمين”.

انتقم اللهم من قاتليها

واللهم ارحمها

وارحم صغارها يا رب العالمين — جمال العباسي (@gamal_alabbasi) December 27, 2020

فيما قال آخر: ” لا استطيع وصف ما يحدث لهذه الأمة حسبي الله ونعم الوكيل.”.

لا استطيع وصف مايحدث لهذه الأمة حسبي الله ونعم الوكيل. — mahfoud hammoudi (@HMalgeria) December 27, 2020

سنوات من حرب مستعرة

وتشهد اليمن منذ سنوات حالة حرب مستعرة تسببت بتراجع كبير على المستوى الحقوقي والإنساني والاقتصادي.

كما تشهد البلاد عدواناً مستمراً من قبل السعودية والإمارات، مارسوا فيها جرائم حرب كبيرة، وأودت بحياة الآلاف من المدنيين اليمنيين العزّل والأبرياء.

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