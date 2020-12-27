أحلام العشاري
أحلام العشاري
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مشهد مرعب من اليمن لأطفال يحتضنون جثة والدتهم بعد مقتلها أمام أعينهم وما حدث يخجل منه إبليس! 

كتب وطن
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تداول ناشطون بمواقع التواصل صوراً مؤثرة أثارت الجدل لأطفال يمنيين وهم يحتضنون جثة أمهم الشابة ، بعد أن قُتلت أمام أعينهم بالاعتداء عليها من قبل مسلحين في مديرية العدين بمحافظة إب اليمنية.

تفاصيل مقتل أحلام العشاري

وفي التفاصيل، أقدم عدد من المسلحين الحوثيين على اقتحام منزل الأم الشابة أحلام العشاري، والاعتداء علها بأعقاب البنادق أمام أطفالها، مما أدى لوفاتها على الفور، بحسب ما كشفت مصادر حقوقية وإعلامية محلية يمنية.

حالة من الغضب بعد مقتل أحلام العشاري

وتسببت صور الأطفال المحتضنين لجثة والدتهم بحالة من الغضب والتفاعل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والذين لم يرق لهم هذا الإجرام الذي وصلت له قوات في الاعتداء على النساء والأسر الآمنة في منازلها.

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وحول الصور قال أحد المعلقين: “انتقم اللهم من قاتليها واللهم ارحمها وارحم صغارها يا رب العالمين”.

فيما قال آخر: ” لا استطيع وصف ما يحدث لهذه الأمة حسبي الله ونعم الوكيل.”.

سنوات من حرب مستعرة

وتشهد منذ سنوات حالة حرب مستعرة تسببت بتراجع كبير على المستوى الحقوقي والإنساني والاقتصادي.

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كما تشهد البلاد عدواناً مستمراً من قبل السعودية والإمارات، مارسوا فيها جرائم حرب كبيرة، وأودت بحياة الآلاف من المدنيين اليمنيين العزّل والأبرياء.

 

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