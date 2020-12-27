ما هو قيمة عقد ريال مدريد مع اللاعب النمساوي ” ألابا” خليفة راموس ؟!

توصل فريق ريال مدريد الاسباني إلى اتفاق نهائي مع المدافع النمساوي دافيد ألابا 28 عاماً اللاعب في صفوف بايرن ميونخ الألماني ” البافاري” والذي سيكون خليفة لقائد الريال سيرجيو راموس، إلى عقد للانضمام إليه لمدة ثلاثة سنوات مقابل 10 مليون يورو في الموسم الواحد.

وسينتقل اللاعب ” ألابا” إلى صفوف فريق ريال مدريد ” الملكي” الإسباني الصيف المقبل، في ظل الحديث عن فشل توصل إدارة البايرن ميونخ “البافاري” مع اللاعب ” ألابا” من أجل تجديد عقده داخل صفوف الفريق، وفق صحيفة ” ديفينسا سنترال” الإسبانية.

وذكرت الصحيفة الإسبانية المقربة من القلعة البيضاء ” ريال مدريد”، إن إدارة الفريق قد توصلت بالفعل وبشكل نهائي مع اللاعب النمساوي “دافيد ألابا” على تفاصيل العقد، وسيتم توقيعه بشكل قانوني خلال الفترة المقبلة، وتفعيله في شهر يناير العام المقبل.

وبينت الصحيفة، أن إدارة “الريال” الإسباني قدمت عرضاً للمدافع “ألابا”، والذي ينص على توقيع اللاعب لمدة ثلاثة مواسم، على أن يتقاضى في الموسم الواحد 10 مليون يورو، وسط التنافس الشديد من قبل النوادي الأوروبية كفريق تشيلسي الإنجليزي وفريق يوفنتوس الإيطالي، الذين يريدون الحصول على خدمات اللاعب النمساوي ولم يفقدوا الأمل في التنافس للحصول عليه.

وتشير التقارير الإسبانية عن فشل التوصل إلى اتفاق مع المدافع الإسباني وقائد فريق “ريال مدريد” سيرجيو راموس 34 عاماً، ووصوله إلى طريق مسدود مع إدارة ” الريال” من أجل تجديد عقده لمواسم أخرى، حيث من المقرر أن ينتهي عقده اللاعب في شهر يونيو 2021.