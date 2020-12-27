ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان بمقطع فيديو أثار تفاعلاً واسعاً، يوثق حديث أحد الشبان العمانيين عن فصله من عمله بطريقة عنجهية وظالمة متسببة بتأجيل زواجه، حسب وصفه.

ويُسمع من المقطع المتداول على نطاق والذي رصدته (وطن) حديث الشاب المستاء: “الشركات الحين يفصلوا الشخص بدون أي سبب، أنا من أول الناس، قابل على زواج وخاطب وكل شيء، بشهر 4 فنشوني، وشو السبب ما عندي سبب، ما عندي غيابات، وتأجل زواجي وتأجل كل شيء، والسبب التسريح من العمل”.

#عمان_لايف | التسريح عن العمل كان سبب في ألغاء الزواج والأوضاع أصبحت أكثر صعوبة ، نتمنى الاسراع في أصدار قانون العمل العماني الجديد 🇴🇲

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.#خطه_التوازن_المالي pic.twitter.com/zdHXAhOQsP — عُمان لايف 🇴🇲 (@om1live) December 25, 2020

وتابع: “الله يكون بالعون، وحسبي الله ونعم الوكيل عليهم”.

الأوضاع المعيشية والاقتصادية

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع حديث الشاب العماني، معبرين عن تضامنهم معه، واستياءهم مما آلت إليه الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد، وهذا التعنت من قبل الشركات في التعامل مع الموظفين.

وفي ذلك قال أحد المعلقين :” هبة، مكرمة، تحسين وضع، علاج مجاني، سفر مجاني، سيارات مجانية، تأمين مجاني، مجاني ، خدم وحشم مجاني، تحت هذه المسميات ذهبت أموال الوطن و الآن يدفع المواطن خسارة البلد، وهؤلاء المترفهون متنعمون، حسبي الله ونعم الوكيل على كل مسئول أضاع حق المواطن”.

هبة ، مكرمة ، تحسين وضع ، علاج مجاني ، سفر مجاني ، سيارات مجانية ، تأمين مجاني ، بترول مجاني ، خدم وحشم مجاني ،، تحت هذه المسميات ذهبت اموال الوطن والان يدفع المواطن خسارة البلد ،، وهؤلاء المترفهون متنعمون ، حسبي الله ونعم الوكيل على كل مسؤول اضاع حق المواطن — umalbaneen (@umalban89735369) December 25, 2020

فيما قال مغرد آخر: ” حسبي الله ونعم الوكيل فيهم وعلى من ساندهم في الظلم”.

وتعاني سلطنة عمان وغيرها من دول المنطقة ظروفا معيشية صعبة مؤخرا بسبب حالة الشلل التي يعاني منها العالم، جراء تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، فضلا عن انهيار أسعار النفط الذي يعد مصدر الدخل الأول بدول الخليج.

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