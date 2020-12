في متابعة لملف القضية التي رفعتها الإعلامية بقناة “الجزيرة” غادة عويس، نشرت عويس أمس صورا للاستدعاءات القضائية بحق ولي عهد السعودية محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، في القضية التي رفعتها ضدهما في محكمة أمريكية.

وكانت غادة عويس رفعت في 10 ديسمبر الجاري دعوى قضائية ضد “بن سلمان” في محكمة أمريكية بولاية فلوريدا.

You've been served MBS

You too @MohamedBinZayed pic.twitter.com/hQDEWBxxAa

