غادة عويس ومحمد بن سلمان
غادة عويس ومحمد بن سلمان
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“شاهد” غادة عويس المرأة التي هزت عرش ابن سلمان وصور استدعاءات قضائية بحقه هو وابن زايد

كتب وطن
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في متابعة لملف القضية التي رفعتها الإعلامية بقناة “، نشرت عويس أمس صورا للاستدعاءات القضائية بحق ولي عهد السعودية وولي عهد أبوظبي ، في القضية التي رفعتها ضدهما في محكمة أمريكية.

وكانت غادة عويس رفعت في 10 ديسمبر الجاري دعوى قضائية ضد “بن سلمان” في محكمة أمريكية بولاية فلوريدا.

وقالت في دعواها إنها تتهم وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد بالوقوف خلف حادثة اختراق هاتفها، ونشر صور شخصية لها قبل نحو ستة أشهر.

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غادة عويس: اعتقدوا أنهم لا يمكن محاسبتهم

وعلقت عويس بالقول إن “بن سلمان” ظنّ أن سياسة شراء الذمم، والترهيب يمكن لها النجاح، إلا أن ذلك الأمر خاطئ، متابعة بالقول: “اعتقدوا أنهم لا يمكن محاسبتهم، ويمكنهم مواصلة عهودهم الاستبدادية”.

وقالت مذيعة الجزيرة إن استهدافها يأتي بسبب تقديمها تقارير تنتقد السعودية، وهو رسالة واضحة للغاية موجهة إلى الصحفيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

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وذكّرت بالدعاوى القضائية المرفوعة ضد “بن سلمان”، لا سيما من قبل “”، خطيبة الكاتب السعودي الراحل “”، إضافة إلى دعوى الضابط السابق في المخابرات السعودية “”.

المصالحة الخليجية

وكانت وكالة “بلومبيرغ” الدولية، أكدت أن قطر والسعودية تقتربان من إبرام اتفاق مبدئي لإنهاء الخلاف المستمر منذ أكثر من ثلاثة سنوات، وذلك برعاية الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، وفق ما نقلت عن ثلاثة شخصيات على دراية بالأحداث.

وحسب الوكالة، فإن إدارة ترامب تعمل على تحقيق انتصارات في السياسة الخارجية خلال أيامها الأخيرة بالبيت الأبيض، مشيرةً إلى أن الاتفاق الجديد الذي بات قريباً بين البلدين، لا يشمل الدول العربية الثلاث الأخرى التي قطعت أيضاً العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر في يونيو/حزيران 2017: العربية المتحدة والبحرين ومصر.

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