أقدم مواطن عراقي على تنفيذ جريمة بشعة بقتله اثنين من شقيقاته خنقا، في حادث أثار ضجة واسعة وغضب بين العراقيين.

وفي التفاصيل التي تناقلتها وسائل إعلام عراقية محلية، فإن وزارة الداخلية بالعراق أعلنت عن اعتقال شخص قتل اثنتين من شقيقاته خنقا في منطقة “نهر سعد” في محافظة ميسان.

هذا وأكدت الوزارة في بيان أن قائد شرطة ميسان أصدر امرا بالبحث وإلقاء القبض على الجاني بعد ورود معلومات بوجود حادث قتل في منطقة نهر سعد التابعة الى ناحية كميت.

وأكد البيان أن شخص قام بقتل اثنتين من شقيقاته خنقاً في منزلهما إثر خلاف عائلي، حيث تمت إحالته إلى الجهات المختصة لينال جزاءه وفقا للقانون.

ويشار إلى أنه قبل ايام وفي ذات المحافظة العراقية، أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، إلقاء القبض على عصابة تتاجر بالمواد المخدرة في محافظة ميسان.

وأضافت أن المعتقلين “بحوزتهم كمية من الحبوب ومادة الكرستال المخدرة ومواد اخرى تستخدم للتعاطي ومسدس 9 ملم وبندقية كلاشنكوف ورمانة محلية الصنع”.

وأشارت إلى أنهم “مطلوبون وفق احكام المادة (28) مخدرات، وتم تسليمهم مع المواد المضبوطة الى جهات الطلب”.

وقالت الوكالة في بيان لها إن “مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة ب‍مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية، تمكنت من القاء القبض على عصابة مكونة من خمسة متهمين يتاجرون بالمواد المخدرة في مركز محافظة ميسان وبالجرم المشهود”.

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