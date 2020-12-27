بماذا غرد كرستيانو رونالدو بعد حصوله على جائزة كلوب سوكر العالمية؟!

تُوج الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو 35 عاماً المهاجم في فريق يوفنتوس الإيطالي، بجائزة كلوب سوكر كأفضل لاعب في القرن ال 21، متفوقا ًبذلك على اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي واللاعب المصري محمد صلاح، في إمارة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة.

وغرد اللاعب كريستيانو رونالدو عبر حسابه الرسمي على منصة الفيسبوك، قائلاً: ” لا أستطيع أن أكون أكثر سعادة مع هذه الجائزة الليلة، بينما أنا على وشك الاحتفال بعامي العشرين كلاعب كرة قدم محترف، فإن هذه الجائزة تقدير أحظى به بكثير من الفرح والفخر، حفل رائع الليلة في دبي في مكان رائع مثل برج خليفة”.

وقدم الدون البرتغالي رونالدو، للاعب الهولندي لروبرت ليفاندوفسكي 32 عاماً، المهاجم في فريق البايرن ميونخ الألماني التهاني بحصوله على جائزة أفضل لاعب في العام، وإلى الألماني “هانز فليك” مدرب العام، وإلى الإسباني “بيب جوارديولا” كمدرب القرن، أيضًا إلى اللاعبين “بيكيه وكاسياس” على جائزة المسيرة الناجحة، وأخيراً وليس آخراً، وكذلك صديقه البرتغالي “خورخي مينديز” على جائزة أفضل وكيل أعمال في القرن.

وختم رونالدو تغريده، ” أخيراً، يجب أن أشكر مرةً أخرى، العائلة المالكة في دبي على الاحترام والصداقة والضيافة التي أتلقاها دائماً في دبي الرائعة، ولجميع المعجبين الذين صوّتوا لي في مثل هذا التصويت الضخم عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم، الذي جمع أكثر من 21 مليون صوت”.

وتعد جائزة كلوب سوكر، من الجوائز السنوية التي يتم منحها للمتفوقين في مجال عالم كرة القدم المستديرة، والمنظمة قبل الجمعية الأوروبية لوكلاء اللاعبين EFAA”” ورابطة الأندية الأوروبية”ECA” من كل عام.