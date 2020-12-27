أفادت وسائل إعلام لبنانية باشتعال النيران في مخيم للاجئين السوريين في شمال لبنان ليل أمس، السبت، وذلك على إثر مشاجرة وقعت بين أشخاص من المخيم وعائلة لبنانية في منطقة “المنية” شمال لبنان.

احراق مخيم للسوريين بشكل كامل في منطقة المنية شمال لبنان.!!

#لبنان pic.twitter.com/mmPnPzZpGZ — عشتار الرافدين (@eshtar__) December 26, 2020

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور عديدة للحريق الكبير الذي أتى على عشرات الخيام الخاصة باللاجئين السوريين، ومتسبباً بتشريد العشرات منهم.

هذا ما تبقى من مخيم اللاجئين السوريين في قضاء عكار شمال #لبنان بعد إحراقه عمدا. pic.twitter.com/con8NoJjsj — الاستقلال – المغرب العربي (@estiklal_Maghrb) December 27, 2020

طفل سوري يقف أمام رماد خيمته بعد ليلةٍ حمراء في مخيم المنية شمال #لبنان "إنه هو السميع البصير". pic.twitter.com/iNLXHOC138 — gazi homran (@GaziHomran) December 27, 2020

كما وأكدت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، باندلاع حريق كبير في مخيم في منطقة المنية شمال البلاد، وقالت إنّ الحريق تسبب بإصابة عدد من الأشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى، دون أن توضح عددهم.

تحية للعائلات العكّارية التي فتحت منازلها ومدارس بلداتها لإيواء العائلات السورية الهاربة من حريق افتعله أوغاد في مخيّم لجوئها في منطقة المنية. لها الشكر والتقدير والاحترام. #لبنان #سوريا #لاجئون pic.twitter.com/dis773BiEQ — Ziad Majed (@ziadmajed) December 27, 2020

وبحسب ما قال المتحدث باسم المفوضية، خالد كبارة، لوكالة “فرانس برس” إنّ “الحريق امتد إلى جميع الخيام” المصنوعة من الألواح البلاستيكية والخشب.

وأكد أن المخيم يأوي حوالي 75 عائلة، ووفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أنّ الحريق جاء عقب “مشادة” بين أحد أفراد عائلة لبنانية و”عمال سوريين”.

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