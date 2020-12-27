مخيم للاجئين السوريين
مخيم للاجئين السوريين
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بفعل فاعل ومأساة حقيقية.. فيديو “مرعب” من لبنان لحريق مروع دمر 75 عائلة بمخيم للاجئين السوريين

كتب وطن
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أفادت وسائل إعلام لبنانية باشتعال النيران في مخيم للاجئين السوريين في شمال لبنان ليل أمس، السبت، وذلك على إثر مشاجرة وقعت بين أشخاص من المخيم وعائلة لبنانية في منطقة “المنية” شمال لبنان.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور عديدة للحريق الكبير الذي أتى على عشرات الخيام الخاصة باللاجئين السوريين، ومتسبباً بتشريد العشرات منهم.

كما وأكدت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، باندلاع حريق كبير في مخيم في منطقة المنية شمال البلاد، وقالت إنّ الحريق تسبب بإصابة عدد من الأشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى، دون أن توضح عددهم.

وبحسب ما قال المتحدث باسم المفوضية، خالد كبارة، لوكالة “فرانس برس” إنّ “الحريق امتد إلى جميع الخيام” المصنوعة من الألواح البلاستيكية والخشب.

وأكد أن المخيم يأوي حوالي 75 عائلة، ووفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أنّ الحريق جاء عقب “مشادة” بين أحد أفراد عائلة لبنانية و”عمال سوريين”.

 

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