مباراة ليفربول وست بروميتش في الدوري الإنجليزي الممتاز
مباراة ليفربول وست بروميتش في الدوري الإنجليزي الممتاز
Videoرياضة

بالفيديو: وست بروميتش يوقف انتصارات ليفربول بالتعادل الإيجابي في الدوري الإنجليزي

كتب وطن
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استطاع فريق الضيف ألبيون الإنجليزي من توقيف قطار الانتصارات لفريق ” الريدز”، بفرض التعادل الإيجابي بهدف وحيد لكلا الفريقين على ملعب ” آنفيلد”، في إطار المنافسات الجولة ال 15 من الدوري الإنجليزي “البريميرلج” خلال الموسم الحالي 2020-2021.

 

وجاء الهدف الأول من توقيع اللاعب السنغالي “” في الدقيقة ال 12 من أحداث الشوط الأول من عمر زمن المباراة لفريق ليفربول الإنجليزي، بينما سجل فريق الضيف هدف التعادل في الدقيقة 82 عن طريق ضربة رأسية اهتز في شباك “الريدز” الإنجليزي بواسطة المدافع المهاري “سيمي اجاي”، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بين كلا الفريقين.

وشهد المباراة تكافؤ الفرص في السيطرة على مجريات أحداث اللقاء بين الفريقين داخل الملعب، مما جعل المدرب الألماني “كلوب”، من إجراء تبديلاً اضطرارياً في الدقيقة ال 60 من مجريات الشوط الثاني، بعد الإصابة التي تعرض لها المدافع الكاميروني “جويل ماتيب”، ليكون بدلاً منه المدافع الأسترالي “ريس ويليامز”.

 

وبهذا التعادل الإيجابي الذي فرض نفسه على مجريات اللقاء بين كلا الفريقين، ما يزال فريق ليفربول “الريدز” يتربع على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة بفارق ثلاثة نقاط عن المنافس في المركز الثاني ليستر سيتي برصيد 29 نقطة، بينما يأتي فريق وست بروميتش ألبيون في المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 8 نقاط في دوري “البريميرلج” الإنجليزي.

 

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