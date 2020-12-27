بالتفاصيل .. مواجهة من العيار الثقيل منتظرة الليلة بين المان ستي وايفرتون في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن يستضيف فريق إيفرتون الإنجليزي منافسه القوي والعنادي، ضمن مواجهات الجولة الخامس عشر من دوري الدرجة الأولى الممتازة الإنجليزي “البريميرلج”، مساء اليوم الاثنين على ملعب ” جوديسون بارك”.

وسينافس فريق المستضيف إيفرتون الإنجليزي “التوفيز” الذي يحتل المركز الثاني برصيد 29 نقطة بفارق 3 نقاط عن فريق ليفربول “الزيدز” الذي تعادل مع فريق ويست بروميتش لهدف لكلا الفريقين في مباراته الليلة الماضية، لكن ما زال ليفربول يحافظ على صدارة الترتيب برصيد 32 نقطة، بينما يحتل فريق الضيف المان سيتي الإنجليزي ” “The Citizensفي المركز السادس برصيد 26 نقطة بفارق 3 نقاط عن الفريق المنافس “إيفرتون”، وبفارق أيضاً عن المتصدر جدول الترتيب 6 نقاط في الدوري الإنجليزي “البريميرلج”.

ويسعى كلا الفريقين لخطف ثلاثة نقاط على حساب الأخر، حيث أن إيفرتون يريد الوصول بنقاطه الثلاث إلى المتصدر ليفربول الإنجليزي “الريدز”، بينما فريق الضيف المان سيتي يسعى إلى المنافسة على المراكز الثالث الأولى في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعن مواجهات على مدار التاريخ بين كلا الفريقين في منافسات الدوري الإنجليزي “البريميرلج”، كان ذلك في 46 مباراة بينهما، حقق من خلالها فريق الضيف “المان سيتي” الفوز في 19 مباراة، بينما تغلب فريق إيفرتون في 18 مباراة، لكنهما تعادلا في 9 مباريات.

وعن إحراز الأهداف بين كلا الفريقين في تاريخ منافسات “البريميرلج”، تفوق المان سيتي الإنجليزي على الفريق المستضيف إيفرتون “التوفيز” برصيد 65 هدفاً، مقابل 56 هدفاً للفريق الأخير، فهل سيفعلها إيفرتون ويقترب من المتصدر ليفربول، أم سيقوم المان سيتي ليتنافس على المراكز الثالث الأولى ويتصدر جدول الترتيب؟!