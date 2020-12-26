“أمير المؤمنين خلع سرواله عن اقتناع”.. مكالمة “دافئة” بين نتنياهو وملك المغرب محمد السادس وما قاله عار

أعلن أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن رئيس الحكومة قام بإجراء مكالمة هاتفية مع الملك المغربي محمد السادس.

وقال جندلمان عبر تغريدة نشرها على حسابه الرسمي “تويتر” اليوم السبت:”أجرى رئيس الوزراء نتنياهو اتصالا هاتفيا مع صاحب الجلالة ملك المغرب محمد السادس.

وهنأ الزعيمان بعضهما البعض على استئناف العلاقات بين البلدين وعلى التوقيع على الإعلان المشترك مع الولايات المتحدة وعلى اتفاقيات التعاون بين البلدين”.

أجرى رئيس الوزراء نتنياهو اتصالا هاتفيا مع صاحب الجلالة ملك المغرب محمد السادس. وهنأ الزعيمان بعضهما البعض على استئناف العلاقات بين البلدين وعلى التوقيع على الإعلان المشترك مع الولايات المتحدة وعلى اتفاقيات التعاون بين البلدين. pic.twitter.com/Hq4Sdk9yIM — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) December 26, 2020

وأعلن المتحدث الإسرائيلي أنه تم تحديد الإجراءات والآليات لتطبيق تلك الاتفاقيات، مفيداً أن المكالمة كانت دافئة وودية وأجريت باللغات الفرنسية والإنجليزية والعربية.

روابط وطيدة وحارة

وأضاف جندلمان: “دعا رئيس الوزراء نتنياهو جلالة الملك لزيارة إسرائيل واشار جلالة الملك إلى الروابط الوطيدة والحارة التي تربطه بيهود المغرب وبالمواطنين الإسرائيليين المنحدرين من أصول مغربية”.

ونقل المتحدث عن رئيس الوزراء الإسرائيلي قوله إن هناك تحمس كبير في إسرائيل حيال تحقيق السلام بين البلدين”.

وأكد أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شكر “جلالة ملك المغرب على استضافة الوفد الإسرائيلي الذي ترأسه مستشار الأمن القومي مائير بن شبات في الرباط.

ملك المغرب ينبطح

وندد علماء وأكاديميون في المغرب باستئناف بلادهم تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وجاء ذلك في عريضة حملت توقيع أكثر من 200 من العلماء والأكاديميين والحقوقيين والسياسيين، ولا تزال مفتوحة للتوقيع.

ونددت الشخصيات بالإقدام على ما سمته «خطيئة التطبيع» مشيرين إلى أن «علماء الأمة أجمعوا على حرمة التصالح مع عدو (إسرائيل)»، وأشادت بـ«موقف المغاربة باختلاف توجهاتهم، الرافض للتطبيع والمناصر للحق الفلسطيني»، وأكدت أن «القضية الفلسطينية أمانة لن يتم التخلي عنها مع نصرها حتى تحرير فلسطين».

علماء المسلمين

ومن بين موقعي العريضة، وفق البيان، الأمين العام المساعد في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين نزيهة امعاريج، وعضو الاتحاد محمد رفيع، وأمين عام حزب «البديل الحضاري» مصطفى المعتصم.

كذلك، أصدر «الاتحاد الوطني للشغل» وهو نقابة عمالية موالية لحزب «العدالة والتنمية» قائد الائتلاف الحكومي في المغرب، بيانا أكد فيه على موقفه المبدئي الرافض لكل أشكال التطبيع مع الاحتلال الصهيوني.

وأدان البيان «استمرار إسرائيل في مسلسل التنكيل بالشعب الفلسطيني والإجهاز على حقوق العمال الفلسطينيين، والتنكر لحقوق الفلسطينيين التاريخية والعادلة، من خلال سياسة الاغتيالات والاعتقالات، ناهيك عن سياسة الهدم الممنهج للمنازل، وطرد الفلسطينيين من بيت المقدس وأريافها».

تعذيب

كما أكد استنكاره لـ«الإمعان في تعذيب الأسرى في السجون الإسرائيلية، والإجهاز على الحق في العودة، والتنامي المستمر لسياسة الاستيطان، وتشديد الحصار على غزة، وما يترتب عن ذلك من انعكاسات على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية على الشعب الفلسطيني، وغير ذلك من مظاهر استمرار الكيان الصهيوني في تعنته وغيّه ضدا على كل مقررات الشرعية الدولية».

وأصدرت الهيئات المناهضة للتطبيع بيانا مشتركا أعلنت فيه رفضها المطلق لزيارة كوشنر إلى المغرب، معتبرة حضوره أمرًا مرفوضا، «لأن المغاربة يعتبرون فلسطين قضية وطنية ويعتبرون الكيان الصهيوني كيان غصب واحتلال وعنصرية وإجرام لا يمكن مطلقا التطبيع مع وجوده ولا التعامل معه بأي شكل من الأشكال.»

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