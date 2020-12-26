خرجت نقابة الممثلين المصريين عن صمتها، وعلقت على فيديو الممثلة المصرية رانيا يوسف الذي تحدثت به عن مفاتنها بطريقة جريئة، وأثارت موجة غضب واسعة ضدها.

وقال سكرتير نقابة الممثلين المصريين، الفنان أشرف طلبة، في حديث لوسائل إعلام محلية إنه “سيتم الاطلاع على الفيديو الذي نشرته رانيا يوسف، عبر حسابها على موقع “فيسبوك” وتحدثت فيه عن مفاتن جسدها، والوقوف على العبارات التي جاءت على لسانها فيه”.

وأضاف طلبة: “سيتم بعدها التواصل مع أعضاء النقابة لمعرفة إذا كان هناك أي إجراء ضدها أم لا”.

وأشار طلبة إلى أن النقابة لم يرد لها شكوى في هذا الأمر، وقبل اتخاذ أي قرار يجب أن يتبينوا حقيقة ما قالته أولا بعيدا عن ضجة “السوشيال ميديا” التي “قد يحدث فيها كثيرا تهويل وتهوين للأمور” بحسب تعبيره.

واستطرد طلبة: “نقابة الممثلين لا تنتظر شكوى من أحد حتى تتحرك للقيام بدورها، وممكن التحرك من تلقاء أنفسنا إذا وجد أن الأمر غير لائق بالفعل”.

هذا وقد أعلنت نقابة الممثلين المصرية في بيان رسمي عن تشكيل لجنة لفحص المقطع، ومدى أصالته أو كان موضوعاً على لسان الفنانة المصرية رانيا يوسف.

وفي حال ثبت صحة ما تقوله فإن النقابة سوف يكون لها إجراء صارماً بحقها بحسب البيان.

وأشعلت رانيا يوسف ضجةً واسعةً بعدما نشرت “برومو” ترويجي لحلقة من برنامج “مع الفارس” ستبثّ على قناة الرشيد العراقية، يوم 1 يناير 2021، وقالت فيه إن مؤخرتها مميزة .

وردّت رانيا يوسف على سؤال مقدّم البرنامج لها عن اطلالاتها المثيرة وبروز مؤخرتها، لتجيب: “مؤخرتي أنا بس؟ مؤخرة الفنانات كلهم بس. أنا مؤخرتي مميزة”.

وأثارت تصريحات رانيا يوسف غضب المتابعين الذين اعتبروا حديثها يتضمن إيحاءات جنسية وألفاظا خادشة للحياء.

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