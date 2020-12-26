انقلاب مركبة خلال الاستعراض على الرمل في ولاية بدية في سلطنة عمان
انقلاب مركبة خلال الاستعراض على الرمل في ولاية بدية في سلطنة عمان
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فيديو صادم لانقلاب مركبة خلال الاستعراض على الكثبان الرملية في سلطنة عمان .. وهذا مصير السائق

كتب وطن
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تناقل ناشطون عُمانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ، مقطع فيديو، لحادث انقلاب مروع لمركبة خلال الاستعراض على الكثبان الرملية بولاية بالسلطنة.

وبعد انتشار المقطع، أعلنت شرطة عمان السلطانية أنّ قيادة شرطة محافظة شمال الشرقية استوقفت سائق المركبة بتهمة الاستعراض في الكثبان الرملية بولاية بدية وتعريض نفسه والآخرين للخطر جرّاء تدهور مركبته.

ولم يتسنَ معرفة ما إذا أدّى تدهور المركبة إلى إصابات، سيما وأنّ عدداً من الأشخاص شوهدوا في أمام المركبة وهي تنقلب .

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