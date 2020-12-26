فيديو صادم لانقلاب مركبة خلال الاستعراض على الكثبان الرملية في سلطنة عمان .. وهذا مصير السائق

تناقل ناشطون عُمانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ، مقطع فيديو، لحادث انقلاب مروع لمركبة خلال الاستعراض على الكثبان الرملية بولاية بدية بالسلطنة.

وبعد انتشار المقطع، أعلنت شرطة عمان السلطانية أنّ قيادة شرطة محافظة شمال الشرقية استوقفت سائق المركبة بتهمة الاستعراض في الكثبان الرملية بولاية بدية وتعريض نفسه والآخرين للخطر جرّاء تدهور مركبته.

قيادة شرطة محافظة شمال الشرقية تستوقف سائق مركبة بتهمة الاستعراض في الكثبان الرملية بولاية بدية وتعريض نفسه والآخرين للخطر جرّاء تدهور مركبته. #شرطة_عمان_السلطانية pic.twitter.com/xLGTNdnHjH — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) December 26, 2020

ولم يتسنَ معرفة ما إذا أدّى حادث تدهور المركبة إلى إصابات، سيما وأنّ عدداً من الأشخاص شوهدوا في أمام المركبة وهي تنقلب .