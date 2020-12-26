علم سلطنة عمان
علم سلطنة عمان
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“شاهد” هل هذا أقدم جواز سفر عُماني؟.. صور نادرة تثير الجدل وهكذا تفاعل العمانيون

كتب وطن
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تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسلطنة عمان، مجموعة صور لأقدم لمواطن من .

وأظهرت الصور المتداولة على نطاق واسع  والتي رصدتها “وطن” صفحات من جواز سفر عُماني يعود للعام 1961، للمواطن ، من ولاية المضيبي العمانية.

جواز سفر عُماني

ومكتوب على الجواز في صفحته الأولى بحسب الصور: “بسم الله الرحمن الرحيم، جواز سفر سلطنة مسقط وعمان، إلى كل من يهمه الأمر، نود من السلطات المختصة في مختلف الحكومات الصديقة والحليفة في الخارج أن تسمح لحامل هذا الجواز بحرية المرور من غير مانع أو عائق وأن تقدم إليه كل مساعدة وحماية محتاج إليها”.

صورة بالابيض والاسود

كما يظهر في صورة أخرى ملامح الجواز من معلومات لصاحبه وصورة شخصية له باللون الأبيض والأسود، في مواكبة لجوازات السفر الدولية كافة في ذلك الوقت.

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء العمانيين مع صور جواز السفر، معلقين بصور لجوازات سفر وبطاقات مرور ورخص قيادة ووثائق أخرى قديمة، ومؤكدين أن هذا ليس هو أقدم جواز سفر لأنه في العام 1961، حيث هناك جوازات سفر أقدم منها.

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