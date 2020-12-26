تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسلطنة عمان، مجموعة صور لأقدم جواز سفر عُماني لمواطن من ولاية المضيبي العُمانية.

وأظهرت الصور المتداولة على نطاق واسع والتي رصدتها “وطن” صفحات من جواز سفر عُماني يعود للعام 1961، للمواطن محمد بن خلفان بن عامر الحبسي، من ولاية المضيبي العمانية.

#بالصور | أقدم جواز سفر عُماني يملكه المواطن محمد بن خلفان بن عامر الحبسي من ولاية المضيبي. pic.twitter.com/4YliXQGKtd — شبكة عُمان | Oman Network (@OMN_4) December 26, 2020

جواز سفر عُماني

ومكتوب على الجواز في صفحته الأولى بحسب الصور: “بسم الله الرحمن الرحيم، جواز سفر سلطنة مسقط وعمان، إلى كل من يهمه الأمر، نود من السلطات المختصة في مختلف الحكومات الصديقة والحليفة في الخارج أن تسمح لحامل هذا الجواز بحرية المرور من غير مانع أو عائق وأن تقدم إليه كل مساعدة وحماية محتاج إليها”.

#بالصور | أقدم جواز سفر عُماني يملكه المواطن محمد بن خلفان بن عامر الحبسي من ولاية المضيبي. pic.twitter.com/4YliXQGKtd — شبكة عُمان | Oman Network (@OMN_4) December 26, 2020

صورة بالابيض والاسود

كما يظهر في صورة أخرى ملامح الجواز من معلومات لصاحبه وصورة شخصية له باللون الأبيض والأسود، في مواكبة لجوازات السفر الدولية كافة في ذلك الوقت.

#بالصور | أقدم جواز سفر عُماني يملكه المواطن محمد بن خلفان بن عامر الحبسي من ولاية المضيبي. pic.twitter.com/4YliXQGKtd — شبكة عُمان | Oman Network (@OMN_4) December 26, 2020

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء العمانيين مع صور جواز السفر، معلقين بصور لجوازات سفر وبطاقات مرور ورخص قيادة ووثائق أخرى قديمة، ومؤكدين أن هذا ليس هو أقدم جواز سفر لأنه في العام 1961، حيث هناك جوازات سفر أقدم منها.

كيف اقدم جواز وهو رقمه 73 ويمكن معدل فيه — amss (@amss3330) December 26, 2020

وهاذي صور رخصة قيادة للجد طالب المعولي طيب الله ثراه وممكن تكون اقدم رخصة قيادة pic.twitter.com/zylDkFveb6 — حمد حامد (@dabilh24) December 26, 2020

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