وثقت عدسات الكاميرات التابعة لوسائل الإعلام الأمريكية والمراقبة، مشاهد مرعبة لانفجار مدينة ناشفيل في ولاية تينسي الواقعة جنوب الولايات المتحدة، والذي أدى إلى سقوط عدد من الجرحى والعثور على أشلاء بشرية، وسط ترجيحات بأنه حادث متعمد.

وحسب مقاطع الفيديو سجلتها عدسات كاميرات المراقبة في أحد المنازل، ورصدتها “وطن”، فقد تطاير زجاج المنزل بسبب ضغط الانفجار الكبير، فيما سجل المنزل حدوث أضرار جسيمة بداخله.

WATCH: Video from condo on Church Street in Downtown Nashville shows the moment of massive explosion; At least 3 people have been taken to the hospital. Miraculously, there are no reported deaths pic.twitter.com/CF6ZdM5sK7

