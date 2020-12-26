وثقت عدسات الكاميرات التابعة لوسائل الإعلام الأمريكية والمراقبة، مشاهد مرعبة لانفجار مدينة ناشفيل في ولاية تينسي الواقعة جنوب الولايات المتحدة، والذي أدى إلى سقوط عدد من الجرحى والعثور على أشلاء بشرية، وسط ترجيحات بأنه حادث متعمد.

وحسب مقاطع الفيديو سجلتها عدسات كاميرات المراقبة في أحد المنازل، ورصدتها “وطن”، فقد تطاير زجاج المنزل بسبب ضغط الانفجار الكبير، فيما سجل المنزل حدوث أضرار جسيمة بداخله.

WATCH: Video from condo on Church Street in Downtown Nashville shows the moment of massive explosion; At least 3 people have been taken to the hospital. Miraculously, there are no reported deaths pic.twitter.com/CF6ZdM5sK7 — Breaking911 (@Breaking911) December 25, 2020

وفي فيديو آخر، رصدته “وطن”، فقد سجل اندلاع حرائق داخل الأبنية المجاورة لمكان الانفجار في ناشفيل، فيما سمع أصوات صراخ المواطنين في المنطقة نتيجة الهلع الذي أصابهم إثر الانفجار العنيف.

وحسب مقطع فيديو آخر، فقد سمع أحد المواطنين يصرخ باكياً طالباً النجدة مع أصوات سيارات الإسعاف والشرطة.

وفي السياق قال متحدث باسم شرطة مترو ناشفيل، دون آرون، إن المسؤولين يعتقدون أن الانفجار الذي وقع صباح عيد الميلاد وسط مدينة ناشفيل كان عملا متعمداً، مشيراً إلى أن وحدة الأجهزة الخطرة التابعة للشرطة كانت متجهة إلى وسط المدينة استجابة لبلاغ حول سيارة مشبوهة عندما وقع انفجار كبير بها.

وأوضح آرون، أن الحادث قيد التحقيق من قبل وكالات متعددة، محلية واتحادية، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات.

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