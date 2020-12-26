الانفجار الهائل بمدينة أمريكية
الانفجار الهائل بمدينة أمريكية
Videoالهدهد

صراخ واشلاء ومشاهد مرعبة.. “شاهد” كاميرات المراقبة ترصد اللحظة الاولى لانفجار ناشفيل المدمر

كتب Author 2
0

وثقت عدسات الكاميرات التابعة لوسائل الإعلام الأمريكية والمراقبة، مشاهد مرعبة لانفجار مدينة في ولاية تينسي الواقعة جنوب ، والذي أدى إلى سقوط عدد من الجرحى والعثور على أشلاء بشرية، وسط ترجيحات بأنه حادث متعمد.

وحسب مقاطع الفيديو سجلتها عدسات كاميرات المراقبة في أحد المنازل، ورصدتها “وطن”، فقد تطاير زجاج المنزل بسبب ضغط الانفجار الكبير، فيما سجل المنزل حدوث أضرار جسيمة بداخله.

وفي فيديو آخر، رصدته “وطن”، فقد سجل اندلاع حرائق داخل الأبنية المجاورة لمكان الانفجار في ناشفيل، فيما سمع أصوات صراخ المواطنين في المنطقة نتيجة الهلع الذي أصابهم إثر الانفجار العنيف.

وحسب مقطع فيديو آخر، فقد سمع أحد المواطنين يصرخ باكياً طالباً النجدة مع أصوات سيارات الإسعاف والشرطة.

وفي السياق قال متحدث باسم ، دون آرون، إن المسؤولين يعتقدون أن الانفجار الذي وقع صباح عيد الميلاد وسط مدينة ناشفيل كان عملا متعمداً، مشيراً إلى أن وحدة الأجهزة الخطرة التابعة للشرطة كانت متجهة إلى وسط المدينة استجابة لبلاغ حول سيارة مشبوهة عندما وقع كبير بها.

إقرأ المزيد: المحقق كونان الإماراتي يعرض خدماته على “اف بي أي” بعد انفجار ناشفيل والعثور على أشلاء بشرية

 

وأوضح آرون، أن الحادث قيد التحقيق من قبل وكالات متعددة، محلية واتحادية، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات.

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

قد يعجبك ايضا
الهدهد

المحقق كونان الإماراتي يعرض خدماته على “اف بي أي” بعد انفجار ناشفيل…

رياضة

“شاهد” ميسي يعادل الأسطورة البرازيلية بيليه مع فريقه برشلونة وهذا ما فعله

الهدهد

فضيحة بمعنى الكلمة.. ترامب يفكر في الهروب إلى الإمارات بعد مغادرته البيت الأبيض!

الهدهد

تفاصيل جديدة حول البروفيسور الاسترالي الموقوف في قطر وهذا ما قالته ابنته وهي تبكي: لن…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.