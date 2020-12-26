عادت قضية عائشة الشاطر ابنة القيادي بجماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر، للتداول مجدداً، وذلك بعد تراجع كبير في حالتها الصحية، بسبب الإهمال الكبير والظروف الصعبة التي تتعرض لها داخل سجون عبد الفتاح السيسي.

ويهدد الإهمال الطبي حياة عائشة خيرت الشاطر بعد أن أصابها مرض نخاعي بسبب الإهمال الطبي والظروف غير الآدمية لاحتجازها.

الموت البطئ يهدد حياة المعتقلة المصرية "عائشة الشاطر" داخل سجون السيسي إليكم التفاصيل…#أنقذوا_عائشة_الشاطر pic.twitter.com/3ec7JGmOzB — The Lens – العدسة (@TheLensPost) December 24, 2020

ويأتي هذا التدهور في حالة عائشة الشاطر الصحية بالتزامن مع تأكيد نظام السيسي للعالم أن سجونه رائعة، و ترافقه في جريمته منظمات حقوقية، باعت مبادئها ولمّعت الانقلاب العسكري، ليهدد الموت عائشة والآلاف مثلها.

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وعائشة الشاطر، هي ابنة القيادي في جماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر، واعتقلت في 1 نوفمبر 2018، وكانت تبلغ من العمر 39 عاماً، مع ما لا يقل عن 18 شخصًا آخرين، من بينهم زوجها.

وفي 21 نوفمبر 2018، مثلت أمام نيابة أمن الدولة العليا، واحتُجزت رهن الحبس الاحتياطي، ريثما يتم التحقيق معها بتهمة “الانتماء إلى جماعة إرهابية” الشماعة التي يعلق عليها نظام السيسي كل جرائمه.

ومنذ ذلك الحين، جددت النيابة، والقاضي فيما بعد، احتجازها في جلسات استماع شبه تلقائية، وأدرجت الشاطر على ذمة القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، مع 9 متهمين آخرين، على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة محظورة، وتلقّي تمويل بغرض إرهابي، ومعهم في القضية نفسها، زوج عائشة الشاطر ومحاميها محمد أبو هريرة، والمحامية وعضو مجلس حقوق الإنسان سابقا هدى عبد المنعم، وبهاء عودة شقيق القيادي الإخواني ووزير التموين الأسبق باسم عودة، وأحمد الهضيبى، ومحمد الهضيبى، وإبراهيم السيد، وسحر صلاح، ومروة مدبولي، وسمية ناصف.

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وفي 18 أغسطس 2019، بدأت عائشة الشاطر إضرابا مفتوحا عن الطعام، احتجاجًا على الانتهاكات التي تتعرض لها داخل محبسها وعدم مراعاة أبسط حقوق الإنسان.

وتحتجز عائشه الشاطر في زنزانة انفرادية منذ يومها الأول في سجن القناطر، بعد 20 يوما من الإخفاء القسري قبل عرضها على النيابة وترحيلها إلى سجن القناطر، داخل حجرة صغيرة بدون إضاءة أو تهوية أو دورة مياه.

وفضّت ابنة الشاطر إضرابها عن الطعام بعد 14 يومًا من بدئه بعد وعود من إدارة السجن بتحسين ظروف اعتقالها، ولكنه لم يحدث، وما زالت عائشة في الحبس الانفرادي في زنزانة مميتة كالقبر صغيرة المساحة بلا حمام، لا تتوافر فيها أدنى المعايير الإنسانية لمعيشة شخص لعدة أيام، كما أنها ممنوعة من الزيارات، فدخلت في موجة ثانية من الإضراب عن الطعام.

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