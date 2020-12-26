انهيار انهيار بيت العجائب في زنجبار
انهيار انهيار بيت العجائب في زنجبار
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سلطنة عمان تكشف تفاصيل خطيرة لانهيار “بيت العجائب” في زنجبار .. قتيلان وهذه الشركة تتحمل المسؤولية

كتب وطن
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كشفت وزارة التراث والسياحة العمانية السبت تفاصيل وحقيقة الإنهيار الجزئي لـ “” في .

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وقالت الوزراة في بيانٍ نشرته عبر حسابها الرسميّ في “تويتر”، رصدته “وطن”، إنّه يتم تداول معلومات خاطئة حول عملية الإنهيار الجزئي لـ”بيت العجائب” في زنجبار، وأن الإنهيار تم بعد الترميم.

والحقيقة -بحسب الوزارة- أن الترميم لم يتم ولم يكتمل، بل توقف منذ بداية العام بسبب جائحة كورونا.

وقالت إنه كان من الممكن أن يكون الضرر أكبر لو لا عملية التدعيم التي تمت مسبقا.

وأضافت أنّ “التأمين الشامل يغطي المناقصة التي اسندت لشركة إيطالية التي تتحمل مسؤولية ما يجري في الموقع منذ تسليمه لها وفق العقد”.

وأشارت الوزارة إلى فقدان إثنين من العمالة حياتهما جرّاء الحادثة.

وأكدت الوزراة التزامها واستعدادها لدعم المساعي التي تبذل لمعالجة آثار الحادثة في المعلم الذي يعتبر أيقونة التراث المعماري المشترك.

وأعربت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) عن أسفها وحزنها بعد انهيار أجزاء من بيت العجائب في زنجبار المدرج على قائمة التراث العالمي منذ عام ألفين.

و قالت مديرة مركز التراث العالمي لليونسكو: إن المنظمة على اتصال بالسلطات في زنجبار للوقوف على أسباب الانهيار والمشاركة في تقديم الحلول للحفاظ على هذا المعلم.

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