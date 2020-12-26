كشفت وزارة التراث والسياحة العمانية السبت تفاصيل وحقيقة الإنهيار الجزئي لـ “بيت العجائب” في زنجبار.

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وقالت الوزراة في بيانٍ نشرته عبر حسابها الرسميّ في “تويتر”، رصدته “وطن”، إنّه يتم تداول معلومات خاطئة حول عملية الإنهيار الجزئي لـ”بيت العجائب” في زنجبار، وأن الإنهيار تم بعد الترميم.

والحقيقة -بحسب الوزارة- أن الترميم لم يتم ولم يكتمل، بل توقف منذ بداية العام بسبب جائحة كورونا.

وقالت إنه كان من الممكن أن يكون الضرر أكبر لو لا عملية التدعيم التي تمت مسبقا.

بيان من #وزارة_التراث_والسياحة

1- يتم تداول معلومات خاطئة حول عملية الإنهيار الجزئي ل #بيت_العجائب في #زنجبار يفيد أن الإنهيار تم بعد الترميم والحقيقة أن الترميم لم يتم ولم يكتمل بل توقف منذ بداية العام بسبب الجائحة وكان يمكن أن يكون الضرر أكبر لو لا عملية التدعيم التي تمت مسبقا — وزارة التراث والسياحة – عُمان (@OmanMHT) December 26, 2020

وأضافت أنّ “التأمين الشامل يغطي المناقصة التي اسندت لشركة إيطالية التي تتحمل مسؤولية ما يجري في الموقع منذ تسليمه لها وفق العقد”.

2- إن التأمين الشامل يغطي المناقصة التي اسندت لشركة إيطالية التي تتحمل مسؤولية ما يجري في الموقع منذ تسليمه لها وفق العقد.. — وزارة التراث والسياحة – عُمان (@OmanMHT) December 26, 2020

وأشارت الوزارة إلى فقدان إثنين من العمالة حياتهما جرّاء الحادثة.

وأكدت الوزراة التزامها واستعدادها لدعم المساعي التي تبذل لمعالجة آثار الحادثة في المعلم الذي يعتبر أيقونة التراث المعماري المشترك.

وأعربت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) عن أسفها وحزنها بعد انهيار أجزاء من بيت العجائب في زنجبار المدرج على قائمة التراث العالمي منذ عام ألفين.

و قالت مديرة مركز التراث العالمي لليونسكو: إن المنظمة على اتصال بالسلطات في زنجبار للوقوف على أسباب الانهيار والمشاركة في تقديم الحلول للحفاظ على هذا المعلم.