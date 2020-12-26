أوقع السعودي سعود الفوزان نفسه في موقف محرج، بعد أن كتب تغريدة يمتدح فيها مؤجره اليهودي حين كان طالباً في الولايات المتحدة الأمريكية، ليرد عليه أحد المغردين كاشفاً حجم الكذب و”التأليف” في حديثه ليلبس على متابعيه ويلبس التطبيع ثوب الجمال.

وقال سعود الفوزان في تغريدته التي أثارت الجدل ورصدتها (وطن) ما نصه: “كنت طالبا ومستأجر شقة من يهودي في ولاية منسوتا في أمريكا للأسف الشقة احترقت”

كنت طالبا و مستأجر شقه من يهودي في ولاية منسوتا في امريكا للأسف الشقة احترقت ذهبت له وقلت الشقة احترقت قال الحمد لله على سلامتكم أولا (لم أشاهد بحياتي نبل وأخلاق هذا اليهودي) قال لي اشرب القهوه أولا ثم امر مساعده بترميم الشقة وإعادتها كما كانت وحجز لي فندق خمسة نجوم لعشرة ايام — سعود الفوزان (@saudfozan1) December 25, 2020

وتابع سعود الفوزان روايته المزعومة:” ذهبت له وقلت الشقة احترقت قال الحمد لله على سلامتكم أولا (لم أشاهد بحياتي نبل وأخلاق هذا اليهودي) قال لي اشرب القهوة أولا ثم أمر مساعده بترميم الشقة وإعادتها كما كانت وحجز لي فندق خمسة نجوم لعشرة أيام”.

ليعلق على تغريدته المغرد الفلسطيني محمد سعيد بصورة لتغريدة قديمة للفوزان في العام 2015، كان يقول فيها بأنه كان مستأجراً عند يهودي في أمريكا، وأن شقته تعرضت للسرقة، فقال له اليهودي بأنه لن يطالبه بشيء وقام بتعويضه عن كل شيء.

ايش قصتك مع اليهود يا طويل العمر ؟

وهذه تغريدة من 5 سنوات ما رأيك باليهود المحتلين لفلسطين ؟ pic.twitter.com/wMN3bVOnM6 — محمد سعيد #فلسطين (@MohamdNashwan) December 25, 2020

وأضاف المغرد الفلسطيني في تعليقه ساخرا: “إيش قصتك مع اليهود يا طويل العمر ؟ وهذه تغريدة من 5 سنوات ما رأيك باليهود المحتلين لفلسطين؟”

الكاتب سعود الفوزان يسوق للصهاينة

وتأتي تغريدة سعود الفوزان تلك في سياق حالة من التسويق للصهاينة المحتلين، في ظل التسابق من دول ارتضت على نفسها الذل والمهانة، بتطبيع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي، والتي كانت أولها دولة الإمارات وتبعتها البحرين والمغرب، في حالة مؤسفة لما وصلت له تلك الأنظمة في تلك الدول من سقوط مدوي على كافة المستويات الأخلاقية والوطنية والدينية.

ووقعت الإمارات والبحرين في سبتمبر الماضي اتفاقية تطبيع مع الكيان المحتل برعاية دونالد ترامب، بخطوة اعتبرتها القيادة الفلسطينية خيانة وطعنة في الظهر.

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