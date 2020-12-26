تمادت المصرية المثيرة للجدل الفنانة رانيا يوسف ، في تصريحاتها الصادمة ولم تكتف بما قالته مع المذيع العراقي نزار الفارس عبر برنامجه عن “مؤخرتها المميزة”.

وفي تصريحات نقلها عنها موقع “اليوم السابع” المصري، قالت الفنانة رانيا يوسف إن الضجة التى أثارتها بسبب تصريحاتها النارية الأخيرة، لا داعى للقلق منها وهو شيء عادى، وتلك التصريحات ما هى إلا ردود حقيقية على الأسئلة التى وجهها لها المذيع العراقى نزار الفارس.

وتابعت:”وهو بالمناسبة شخص وديع ولطيف ومهذب للغاية، مشيرة إلى أنها تطالب الجمهور بمتابعة الحلقة حتى يتمكنوا من معرفة الحقيقة عن موضوع “المؤخرة” التى صرحت به، خاصة أن هناك العديد من التصريحات المهمة، وهو أن هناك ذكورًا عدة، ولكن الرجال قليلون.”

رانيا يوسف: كلام عادي

وأوضحت رانيا، أن حديثها عن تميز مؤخرتها، ما هو إلا كلام عادى، خاصة أنها تشارك فى العديد من الحفلات والايفنتات التى تتطلب أن تكون فساتينها مميزة ومختلفة عن المعتاد، لافتة إلا أن الحلقة ستوضح قصدها من موضوع مؤخرة الفنانات.

وأكدت أنها “مش فاضية” للكلام الفارغ، فهى مشغولة حاليًا بالعديد من الأعمال، فضلاً عن أنها مشغولة بتربية بناتها وعائلتها ومنزلها.

المؤخرة أسلوب من أساليب الدعاية

وتابعت رانيا، أن اختيار مقطع الحلقة التى يخص “المؤخرة هو أسلوب من أساليب الدعاية، وهو طريقة سائدة، خاصة عندما تتضمن الحلقة تصريحات جريئة، مشيرة إلى أن تصريح المؤخرة كان دعابة بينى وبين المذيع نزار، والحقيقة أن ما حدث يبسطنى على الحقيقة.

وتصدرت رانيا يوسف الأيام الماضية، محركات البحث، بسبب تصريحاتها الأخيرة عن تميز مؤخرتها بحسب قولها فى إحدى اللقاءات التليفزيونية، وهو ما دفع بعض رواد السوشيال ميديا لمهاجمتها بضراوة ، بالاضافة إلى مهاجمة بعض الفنانين.

ويشار إلى أن رانيا يوسف تشارك فى بطولة مسلسل “اللعبة 2” بطولة هشام ماجد وشيكو، المقرر عرضه على إحدى المنصات الفترة المقبلة.

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