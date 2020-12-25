هذه توقعات الملياردير الأمريكي بيل غيتس لفيروس كورونا عام 2021 .. لم يسبق أن حدث ذلك!

بشر الملياردير الأمريكي بيل غيتس العالم باقتراب الإعلان عن أخبار سارة خلال العام المقبل، مؤكداً أن هناك تقدما علميا تم إحرازه في تطوير لقاحات فعالة ضد فيروس كورونا وتوزيعها.

وقال غيتس، في مدونته الشخصية، ونقلت مجلة “فوربس”، إن البشر لم يسبق لهم إحراز تقدم في أي مرض خلال عام واحد فقط، وعلى الرغم من أن تطوير اللقاحات يستغرق ما يصل لعشر سنوات؛ إلا أن العماء ابتكروا العديد من اللقاحات المضادة للفيروس.

وأوضح غيتس، أن التطورات العلمية هي واحد فقط من الأمور التي تدفع الناس للتفاؤل بشأن عام 2021، متابعاً: “أتوقع أنه وبحلول الربيع المقبل ستصل اللقاحات التي حصلت على تصريح طارئ من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، إلى نطاق التأثير العالمي”.

وأشار الملياردير الأمريكي، إلى أن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد سينخفض في البلدان الغنية الأمر الذي سيمكنها من عودة الحياة فيها لوضعها الطبيعي، مشدداً على أن نجاح لقاحي Moderna و Pfizer / BioNTech يبشر بالخير للمرشحين الآخرين الذين لا يزالون قيد التطوير؛ لأنهم جميعا يهاجمون الجزء نفسه من فيروس كورونا.

وأكد غيتس، أن الأمل خلال الأشهر المقبلة من العام المقبل قد لا يكون هائل؛ لكنه سيكون محظوظاً مقارنة بالعام الجاري.

الجدير ذكره، أن ذلك يأتي عقب عام من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد في العالم والذي تسبب في وفاة أكثر من مليون ونصف شخص وإصابة 73 مليونا في جميع أنحاء العالم، إلى جانب الخسائر الاقتصادية الكبيرة التي تقدر بمليارات الدولارات.