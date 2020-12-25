كشف موقع استخباراتي أنّ القوات الخاصة القطرية المشتركة ستكون مسؤولة عن الحماية الأساسية لكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.

وبحسب تقرير لموقع “تاكتيكال ريبورت” الإستخباراتي، اطلعت عليه “وطن” فإنّه سيتم تزويد القوات الخاصة القطرية المشتركة بالأسلحة والمعدات اللازمة لتنفيذ المهمة.

ودشّن أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الجمعة الماضية، رابع ملاعب كأس العالم المقبل، الذي تستضيفه الدوحة شتاء عام 2022.

وافتتح الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الاستاد الذي يوجد في مدينة الريان (12 كيلومترًا غرب الدوحة)، وهي واحدة من أكثر المدن التاريخية الغنية بالطاقة.

وجرى الافتتاح في اليوم الوطني لقطر في حفل حضرته مجموعة من الشخصيات البارزة من بينهم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو.

وكانت قطر قد دشنت بالفعل ثلاثة استادات أخرى؛ هي استاد خليفة الدولي، واستاد الجنوب، واستاد المدينة التعليمية.

ومن المقرر أن تقام مباريات كأس العالم في ثمانية ملاعب في قطر.

وذكر المنظمون أن كل المنشآت ستستكمل قبل انطلاق البطولة، التي تقام خلال الفترة من 21 نوفمبر/ تشرين ثان وحتى 18 ديسمبر/ كانون أول 2022.

وقبل أيّام، شدد ناصر الخاطر، الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم 2022، على أن استعدادات قطر لاستضافة المونديال تستمر بنجاح خلال العام الجاري، رغم التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا.

وقال إن “نجاح قطر في استضافة المونديال هو إنجاز على الجميع الاحتفاء به، ولا يُمكن تحقيق هذه الغاية دون دعم والتزام وتفاني شركائنا الرئيسيين. وبدورنا، نتطلع إلى الترحيب بالعالم أجمع وتقديم بطولة استثنائية لا تُنسى على أرض قطر”.