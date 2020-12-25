من هو خليفة مدرب باريس سان جيرمان الجديد بعد الأنباء عن إقالة الألماني “توخل”؟!

وسط حالة من الضبابية تخيم على إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي في إقالة مدربها الحالي الألماني توماس توخل 47 عاماً، الذي سيغادر أسوار قلعة “البي إس جي” الفرنسي في الأسابيع القليلة القادمة، وتعين مدرب جديد لقيادة الفريق، لكن تلك الأنباء لم تُعلن بشكل رسمي من قبل إدارة النادي.

وكشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، على أن إدارة فريق باريس سان جيرمان تسابق العداد الزمني، استعدادًا للتعاقد مع مدير فني جديد لقيادة الفريق كبديل عن المدرب الألماني بوخل قبل مواجهة فريق برشلونة الإسباني في بطولة دوري أبطال أوروبا ” Champions League” في نهاية شهر فبراير/ شباط العام المقبل.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية، أن إدارة باريس سان جيرمان قد عقدوا جلسة مع المدرب الأرجنتيني “ماوريسيو بوكيتينو” الذي يلقب بعدو فريق “برشلونة” الإسباني، نظراً لأنه أكثر المدربين الذي سجلوا أهدافاً في شباك الفريق “الكتالوني”.

وقد شعر المدرب الألماني الحالي “توماس بوخل” بالحزن الشديد، نظراً لتلك الأنباء المتداولة عبر الصحف والوسائل الاعلام الفرنسية عن قرب رحيله عن فريق باريس سان جيرمان، متسائلاً عن عدم تقديره في المساعدة في تأهل فريق “البي إس جي” إلى نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في مواجهة قوية كانت أمام فريق “البافاري” البايرن ميونيخ الألماني والتي انتهت بتويج الأخير ب”اللقب” الموسم الماضي.

وأسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم للفرق المتأهلة إلى دور ال 16 عن مواجهة من العيار الثقيل، حيث سينافس فريق برشلونة “الكتالوني” ضد باريس سان جيرمان ” بي إس جي” على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية، والتي تم تحديدها يوم الثلاثاء 16/ فبراير 2021م لمباراة ذهاب بين باريس سان جيرمان ضد برشلونة، و10 / مارس 2021م لمباراة الإياب على ملعب “كامب نو” الإسباني.

فهل ستنجح إدارة الباريسي “سان جيرمان” في إقناع المدرب الجديد ” بوكيتينو” في قيادة الفريق، استعدادًا للخوض المباريات القوية في دوري أبطال أوروبا والدوري الفرنسي الموسم الحالي أم لا ؟!