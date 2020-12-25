استمراراً لتداعيات الأزمة بين الفنانة أصالة نصري وطليقها طارق العريان بعدما عبّرت “أصالة” عن غضبها من صورة تجمعه بالموديل نيكول سعفان وسط ما يتردد عن علاقة تجمعهما، خرجت الأخيرة عن صمتها ودخلت على خط الأزمة .

وقالت نيكول سعفان:” أريد أن أخبرك أنني ليس لي دخل في طلاقهم، والطلاق حدث لأنه لم يكن سعيدا، وجرى بينهم الكثير من المشاكل، ولم أكن مطلقا مع طارق عندما كانوا متزوجين”.

وكانت هالة العتال الزوجة الأولى لطارق العريان رفضت اتهامات أصالة له، في سياق تعليقها على الصورة التي نشرتها الفنانة السورية.

ودعت “العتال” أصالة إلى عدم تشويه صورة “طارق” ووصفته بانّه “أحسن أب في الدنيا”، وأشارت إلى انّها عاشت معه 10 سنوات بينما هي عاشرته 13 عاماً.

كانت أصالة عبّرت عن غضبها ومرارتها من الصورة التي شاهدتها تجمع والد توأمها بالموديل نيكول سعفان، وسط ما يتردد عن علاقة تجمعهما معا، وذلك أثناء احتفالهما بأعياد الميلاد.

ونشرت أصالة الصورة عبر انستجرام” وقالت: “هي أقسى صوره أنا مرقت عليّ منّ بداية قصتي لليوم، ومنّ وقت شفتها منّ حوالي تلاتين ساعة وأنا قاعدة بسّ عمّ حاول صدّق”.

وتحدثت أصالة عن طارق العريان بشكل غير صريح، وقالت: “في شخص بالصّورة كان بمقام وغلاوة روح ونفْسّ، والستّ العزيزة الّلي بتشكر على أحلى ليلة سهرتها ياترى فعلاً؟ ولّا بسّ تشجيع للظلم والجحود والنكران”.

وتابعت: “الحقيقة كلكم بتعرفوها من غير ما إحكيها، الصّورة مو عادية، وموقادرة أتجاوزها لأنّه تفاصيلها بشعة جارحة بتقتل فيني حتّى نقطة الأمان الّلي عمّ حاول حافظ عليها على قدّ ما أقدر”.

ووجهت أصالة رسالة إلى طارق: “لوالد ولادي ( آدم وعلي ) غير إنّه اللي بتعمله مو إنساني هوّ عيب “.

وختمت بالقول: “سامحوني على تصرّفي الّلي مو المفروض يكون، بسّ ذهولي منّ قدرتهم خلّتني أتجاوز كلّ أنواع الحرص ولغت تفكيري “.

وانفصلت أصالة عن طارق العريان في يناير 2020، وأنجبت منه طفلان توأم “آدم وعلي”.