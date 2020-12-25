على غرار دبي في الإمارات، والتي أكدت تقارير عبرية أنّ الإسرائيليين بدأوا يقصدونها من أجل ممارسة الجنس، يبدو أنّ المغرب ستكون وجهة الإسرائيليين الثانية لهذا الغرض بعد التطبيع.

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جاء تصريح الوزيرة “علوي” في مقابلة هي الأولى منذ توقيع اتفاقات التطبيع بين إسرائيل والمغرب في ملحق لصحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية .

وروت الوزيرة المغربية ما ينتظر السياح الإسرائيليين في بلدها، حيث قالت ان المغرب تستحق الزيارة، وشرحت كيف ستفي بخطتها لجلب 200 ألف إسرائيلي سنويًا إلى المغرب.

وقالت “طموحنا كبير للغاية. سنجلب أيضًا “إسرائيليين” من أصل غير مغربي ، الذين لا يعرفون بلدنا وسوف يقعون في حبها”.

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وفي 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلن المغرب، اعتزامه استئناف العلاقات الرسمية المجمدة مع إسرائيل منذ عام 2002.

والثلاثاء 22 ديسمبر، وقع سعد الدين العثماني (يترأس الحكومة المغربية منذ 2017)، على “إعلان مشترك” بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة، خلال أول زيارة لوفد رسمي إسرائيلي أمريكي للعاصمة الرباط.

وفي اليوم نفسه، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على إقليم الصحراء، المتنازع عليه بين الرباط وجبهة “البوليساريو”.