المغرب وجهة الإسرائيلين الثانية بعد دبي من أجل ممارسة الدعارة
المغرب وجهة الإسرائيلين الثانية بعد دبي من أجل ممارسة الدعارة
Videoالهدهد

فضيحة المغرب بعد التطبيع .. الوجهة الثانية للإسرائيليين بعد دبي للدعارة ووزيرة السياحة: أعمل بجدّ لذلك!

كتب وطن
0

على غرار في ، والتي أكدت تقارير عبرية أنّ الإسرائيليين بدأوا يقصدونها من أجل ممارسة الجنس، يبدو أنّ ستكون وجهة الإسرائيليين الثانية لهذا الغرض  بعد .

شاهد:” .. مشروع بين  وإسرائيل و45 ألف امرأة يعملن في بدبي!

وفي هذا السياق، قالت إنها ستعمل بجد لجعل المغرب الوجهة الأكثر سخونة للإسرائيليين.
شاهد:  مطار دبي يتحول لكنيس يهودي مع قدوم الاسرائيليين الى  بكثافة!

 

جاء تصريح الوزيرة “علوي” في مقابلة هي الأولى منذ توقيع اتفاقات التطبيع بين والمغرب في ملحق لصحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية .

وروت الوزيرة المغربية ما ينتظر السياح الإسرائيليين في بلدها، حيث قالت ان المغرب تستحق الزيارة، وشرحت كيف ستفي بخطتها لجلب 200 ألف إسرائيلي سنويًا إلى المغرب.

وقالت “طموحنا كبير للغاية. سنجلب أيضًا “إسرائيليين” من أصل غير مغربي ، الذين لا يعرفون بلدنا وسوف يقعون في حبها”.

شاهد:  امام برج خليفة في دبي بعد التطبيع .. الصهاينة يحتفلون ويغنّون ويرقصون ويسكرون!

وفي 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلن المغرب، اعتزامه استئناف العلاقات الرسمية المجمدة مع إسرائيل منذ عام 2002.

والثلاثاء 22 ديسمبر، وقع سعد الدين العثماني (يترأس الحكومة المغربية منذ 2017)، على “إعلان مشترك” بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة، خلال أول زيارة لوفد رسمي إسرائيلي أمريكي للعاصمة الرباط.

وفي اليوم نفسه، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على إقليم الصحراء، المتنازع عليه بين الرباط وجبهة “البوليساريو”.

 

قد يعجبك ايضا
حياتنا

كما فعل وزير التسامح الإماراتي .. مدرس في دبي يهجم على تلميذة لديه ويهتك عرضها…

الهدهد

الخطوط الجوية الإسرائيلية تقرر تعيين مضيفات عربيات جميلات وبعضهن محجبات لشحذ همم…

الهدهد

ضاحي خلفان يهاجم الرئيس الفلسطيني ويسخر من سعد الدين العثماني وهذا ما قاله!

تقارير

بغض النظر عن الدعارة في دبي.. إسرائيليون يكشفون ما رأوه في وطنهم الثاني الإمارات…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.