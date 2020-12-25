ضاحي خلفان
ضاحي خلفان
الهدهد

ضاحي خلفان يهاجم الرئيس الفلسطيني ويسخر من سعد الدين العثماني وهذا ما قاله!

كتب وطن
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هاجم قائد شرطة السابق، ، عدد من الزعماء العرب على رأسهم محمود عباس، مشيداً بالتطبيع مع إسرائيل وداعياً لنشر المحبة مع .

وقال خلفان، في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”: “وجود اليهود في الدول العربية قاعدة لا تخالف التاريخ…لماذا البعض يعتبرها خارج التاريخ؟، بمعنى ان أي عربي او مسلم يتعامل مع يهودي أمر اعتاد الناس عليه في الماضي فلماذا يعد خروجا عن سنة التعاملات معهم اليوم؟”.

وأضاف خلفان: “عجبني رئيس وزراء ادان الامارات واعتبر تطبيعها خيانة…وبعد اسبوعين وقع مع اليهود بالقلم الحبر الذي لا يمحى”، متابعاً: “مثل هذه العقليات شو تقول عليها”. في إشارة إلى رئيس الوزراء المغربي الذي وقع على اتفاقية التطبيع.

وتابع: “انا شخصيا حتى اليوم لم اصافح يهوديا لكن ذلك لا يعني انني أكره اليهود او اعتبر وجودهم او تعامل معهم خيانة…بل بالعكس التعامل مع اليهود كما نتعامل مع غير اليهود هو الأمر الطبيعي في العلاقات الإنسانية”.

واستكمل: “الذي عجبني اكثر محمود عباس سياسي محنك ادان الامارات ورحب بعلاقات مع إسرائيل لغير الامارات هذه هي السياسية القرقوشية فنان بارك الله فيه”.

الجدير ذكره، أن ضاحي خلفان اعتاد إثارة الجدل بين الحين والآخر وإطلاق الاتهامات لمعارضي الإمارات، إلى جانب إطلاق دعوات ضم إسرائيل لجامعة الدول العربية وتوسيع العلاقات معها.

ومؤخراً أثار خلفان الجدل في حديثه عن اليمنيين وأنسابهم الأمر الذي أشعل خلافاً بين الإمارات واليمن، فيما لا يوقف ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد المسؤول الإماراتي عند حده ويطالب بسجن ومحاسبة كل من يسيء له وللإمارات من خارجها.

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