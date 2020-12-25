هاجم قائد شرطة دبي السابق، ضاحي خلفان، عدد من الزعماء العرب على رأسهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مشيداً بالتطبيع مع إسرائيل وداعياً لنشر المحبة مع اليهود.

وقال خلفان، في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”: “وجود اليهود في الدول العربية قاعدة لا تخالف التاريخ…لماذا البعض يعتبرها خارج التاريخ؟، بمعنى ان أي عربي او مسلم يتعامل مع يهودي أمر اعتاد الناس عليه في الماضي فلماذا يعد خروجا عن سنة التعاملات معهم اليوم؟”.

وجود اليهود في الدول العربية قاعدة لا تخالف التاريخ…لماذا البعض يعتبرها خارج التاريخ.؟ — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 25, 2020

بمعنى ان أي عربي او مسلم يتعامل مع يهودي..أمر اعتاد الناس عليه في الماضي…فلماذا يعد خروجا عن سنة التعاملات معهم اليوم ؟ — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 25, 2020

وأضاف خلفان: “عجبني رئيس وزراء ادان الامارات واعتبر تطبيعها خيانة…وبعد اسبوعين وقع مع اليهود بالقلم الحبر الذي لا يمحى”، متابعاً: “مثل هذه العقليات شو تقول عليها”. في إشارة إلى رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني الذي وقع على اتفاقية التطبيع.

عجبني رئيس وزراء ادان الامارات واعتبر تطبيعها خيانة…وبعد اسبوعين وقع مع اليهود بالقلم الحبر الذي لا يمحى. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 25, 2020

وتابع: “انا شخصيا حتى اليوم لم اصافح يهوديا لكن ذلك لا يعني انني أكره اليهود او اعتبر وجودهم او تعامل معهم خيانة…بل بالعكس التعامل مع اليهود كما نتعامل مع غير اليهود هو الأمر الطبيعي في العلاقات الإنسانية”.

انا شخصيا حتى اليوم لم اصافح يهوديا….لكن ذلك لا يعني انني اكره اليهود..او اعتبر وجودهم او تعامل معهم خيانة…بل بالعكس التعامل مع اليهود كما نتعامل مع غير اليهود هو الأمر الطبيعي في العلاقات الانسانية — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 25, 2020

واستكمل: “الذي عجبني اكثر محمود عباس سياسي محنك ادان الامارات ورحب بعلاقات مع إسرائيل لغير الامارات هذه هي السياسية القرقوشية فنان بارك الله فيه”.

الذي عجبني اكثر محمود عباس ..سياسي محنك…ادان الامارات ..ورحب بعلاقات مع إسرائيل لغير الامارات..هذه هي السياسية القرقوشية….فنان بارك الله فيه. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 25, 2020

الجدير ذكره، أن ضاحي خلفان اعتاد إثارة الجدل بين الحين والآخر وإطلاق الاتهامات لمعارضي الإمارات، إلى جانب إطلاق دعوات ضم إسرائيل لجامعة الدول العربية وتوسيع العلاقات معها.

ومؤخراً أثار خلفان الجدل في حديثه عن اليمنيين وأنسابهم الأمر الذي أشعل خلافاً بين الإمارات واليمن، فيما لا يوقف ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد المسؤول الإماراتي عند حده ويطالب بسجن ومحاسبة كل من يسيء له وللإمارات من خارجها.

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