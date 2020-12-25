” شاهد” أجمل أهداف نجوم كرة القدم خلال 2020

يتألق نجوم عالم كرة القدم المستديرة في الملاعب المحلية والعربية والدولية والأوروبية، خلال مشاركتهم في المسابقات والدوريات وبطولات الكأس ودوري أبطال أوروبا ومنتخبات بلادهم، لكي يصنعوا لنا الأهداف الجميلة والخرافية خلال عام 2020م.

مرفق لكم أسماء وأهداف عدد من نجوم عالم كرة القدم أثناء تألقهم في الدوريات الأوروبية والعربية والمحلية الفلسطينية كما يلي:

اللاعب الهولندي ” روبرت ليفاندوفسكي” المهاجم في فريق البايرن ميونخ

الأسطورة البرتغالية “كريستيانو رونالدو” المهاجم في فريق يوفنتوس الإيطالي

الأسطورة الأرجنتينية ” ليونيل ميسي” المهاجم ولاعب خط الوسط في فريق برشلونة الإسباني

اللاعب الفرنسي ” كريم بنزيما” المهاجم في فريق ريال مدريد الإسباني

اللاعب البرازيلي ” نيمار جونيور” و اللاعب ” كيليان مبابي” المهاجمين في فريق باريس سان جيرمان الفرنسي

اللاعب الأوروغواي ” لويس سواريز” المهاجم في فريق أتلتيكو مدريد الإسباني

اللاعب البلجيكي “روميلو لوكاكو” المهاجم في فريق الانتر ميلان الإيطالي

اللاعب الألماني ” طوني كورس” لاعب خط الوسط في ريال مدريد الإسباني

اللاعب الكرواتي ” لوكا مودريتش” لاعب خط الوسط في فريق ريال مدريد الإسباني

اللاعب الإنجليزي “هاري كين” اللاعب في فريق توتنهام الإنجليزي

اللاعب الألماني ” جوشوا كيميش ” لاعب خط الوسط في فريق البايرن ميونخ “البافاري”

اللاعب الفرنسي ” كورينتين توليسو” لاعب خط الوسط في فريق البايرن ميونخ “البافاري”

اللاعب الإسباني “سيرجيو راموس” المدافع وقائد فريق ريال مدريد الإسباني

اللاعب الفرنسي ” عثمان ديمبيلي” المهاجم في فريق برشلونة الإسباني

اللاعب الإنجليزي “ماركوس راشفورد” المهاجم في فريق مان يونايتد “الشياطين الحمر”

هدف الموسم لمانشستر يونايتد ٢٠١٩/٢٠٢٠ : ماركوس راشفوردpic.twitter.com/1I0f8FX98U — #Miserable ™ (@HatemEmadi) September 17, 2020

اللاعب الكوري ” سون هيونغ مين” المهاجم في فريق توتنهام الإنجليزي

اللاعب المصري “محمد صلاح” المهاجم في فريق ليفربول الإنجليزي

أهداف محمد صلاح 2020 أجمل مهارات و مراوغات و اهداف محمد صلاح 2020 HD… https://t.co/mdUEbbHaWk via @YouTube — حمادة للرحلات السياحة السفاري ترافيل (@vU9t3MWkzFF8RzF) August 9, 2020

اللاعب الجزائري “رياض محرز” المهاجم في فريق مان سيتي الإنجليزي

اللاعب “المصري مروان محسن” لاعب رأس الحربة في فريق الأهلي المصري

اللاعب المصري” محمود عبد المنعم كهربا” المهاجم في فريق الأهلي المصري

اللاعب السوري “عمر السومة” المهاجم وهداف فريق الأهلي السعودي

اللاعب المصري “محمود عبد الرازق “شيكابالا” المهاجم في فريق نادي الزمالك المصري

اللاعب المصري” مصطفى محمد أحمد” المهاجم في فريق الزمالك المصري

اللاعب الفلسطيني “أشرف نعمان” اللاعب السابق في فريق ترجي وادي النيص ومركز بلاطة حالياً

اللاعب الفلسطيني “محمود وادي” اللاعب في فريق بيراميدز المصري