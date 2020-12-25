حارس مرمى الإسماعيلي المصري يشتكي من التحكيم أمام فريق البنك الأهلي

اشتكى حارس مرمى الإسماعيلي المصري محمد صبحي، من التحكيم والظلم الذي تعرض له فريقه أمام الإنتاج الحربي، والمتمثل في عدم احتساب حكم المباراة لركلة الجزاء الواضحة في الملعب، حيث أن هذا الأمر تكرر سابقاً أثناء مواجهة فريق الإنتاج الحربي، في إطار منافسات الجولة ال 4 من دوري الدرجة الأولى الممتازة “المصري”.

جاء ذلك في تصريح صحفي تلفزيوني عبر قناة ” on time sports ” عقب انتهاء مباراة الإسماعيلي مع الفريق المنافس له الإنتاج الحربي، مساء الليلة الماضية، على ملعب ” الإسماعيلية”، والتي انتهت بين كلا الفريقين المنافسين بالتعادل السلبي.

وأكد قائد فريق الإسماعيلي صبحي، أنه يحترم التحكيم والمنظومة الرياضية، ولكنه يطالب بالحصول على حقوقه، حيث أن فريقه لا يرهبه أحد في الملاعب، ولا يقل أهمية عن فريق الأهلي والزمالك المصري.

وأرسل حارس الإسماعيلي إلى جماهير وعشاق الفريق، قائلاً: أنتم الكبار وأريد منكم تقديم الدعم والمساندة للفريق، ومن حقنا الفوز وأن نكون في المقدمة في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز، لكن يقابلنا سوء الحظ وعدم كسب النصيب، مشدداً على الدعم والمساندة الذي يقدمها مجلس إدارة الإسماعيلي بقيادة إبراهيم عثمان والكابتن محمد وهبة، فالدوري ما زال في بداياته، ونفعل كل ما نستطيع من التقدم في ترتيب صدارة الدوري المصري”.

ويحتل فريق الإسماعيلي المصري، بعد التعادل الثالث وخسارة وحيدة أمام الجونة المتصدر في إطار المنافسات له في دوري الدرجة الممتاز “المصري”، في المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط، بينما يحتل فريق الضيف المنافس البنك الأهلي المركز السادس برصيد 5 نقاط في صدارة ترتيب جدول الدوري.