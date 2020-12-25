نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تنبأت مخيفة للعرافة البلغارية الكفيفة والشهيرة، بابا فانجا، أثارت الجدل والانقسام بين مؤيد ومعارض لتوقعات 2021، رغم مرور 24 عاماً على وفاتها.

الصحيفة البريطانية أعادت التذكير بأهم تنبؤات العرافة البلغارية للعام 2021، والتي أكدت أن عام 2021 سيشهد العديد من الكوارث ومعاناة عالمية لا توصف، مشيرةً إلى أن تنين قوي سيستولي على كوكب الأرض، الأمر الذي فسره البعض بالهيمنة الصينية على العالم.

بوتين وترامب

وفيما يتعلق بالزعيمين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، فقد أكد العرافة في تنبؤاتها أن ترامب سيعاني من الصم ومرض خطير، فيما سيتعرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتن لمحاولة اغتيال، كما أن أوروبا ستواجه هجوماً كيماوياً يشنه متشددون، فيما تشهد سماء روسيا ظهور نيزك عملاق، وفق الصحيفة.

مرض السرطان

وحسب العرافة، فإنه سيتم التوصل في العام 2021 لعلاج مرض السرطان، حيث قالت قبل وفاتها عام 1996: “سيأتي اليوم الذي يربط فيه السرطان بسلاسل حديدية”، كما أن من أشهر توقعاتها للسنوات المقبلة، القضاء على الجوع في العالم بحلول عام 2028، وتحوّل الأرض لكوكب غير صالح للسكن بحلول عام 2341.

الجدير ذكره، أن بابا فانجا التي توفيت عمر ناهز 85 عاما، حظيت بشعبية جارفة بعدما اعتبرها كثيرون أنها نجحت في توقع الهجوم على أميركا سنة 2001، وانتخاب باراك أوباما رئيسا للولايات المتحدة في عام 2008.

يذكر، أن الغموض يلف شخصية العرافة البلغارية، وتحدث بعض المصادر عن فقدانها لبصرها في سن الـ12، واختفائها لفترة أثناء هبوب عاصفة قوية، فيما أصبحت بعد ظهورها مجددا قادرة على توقع المستقبل.

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