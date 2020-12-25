أفجع الأمير السعودي، متعب بن عبدالله، نجل الملك الراحل عبدالله بن عبد العزيز، الذي أذله ولي محمد بن سلمان بوفاة والدته، وذلك وفق ما أعلنت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”.

ونقلت الوكالة السعودية، وفق ما رصدت “وطن”، عن الديوان الملكي، قوله، إن والدة الأمير متعب بن عبدالله توفيت وسيجري صلاة الجمعة عليها اليوم الجمعة.

والأمير متعب هو ثالث أبناء الملك الراحل عبدالله، وكان يشغل منصب وزير الحرس الوطني السعودي حتى نوفمبر 2017، وكان ينظر إليه على أنه وريث محتمل للعرش، حيث كان الأقرب لقلب والده الراحل وكان آخر فرد من فرع عبد الله في الأسرة المالكة يحتل منصباً رفيعاً في الحكومة السعودية.

اعتقل في الريتز كارلتون

واعتقل ابن سلمان الأمير متعب أكثر من مرة كان أبرزها اعتقاله مع الأمراء وعدد من رجال الأعمال في حلمة فندق “الريتز” عام 2017، حيث جرى الإفراج عنه بعد ثلاثة أسابيع من اعتقاله وفق تسوية توصل إليها مع رجال ولي العهد السعودي.

مليار دولار

وقضت التسوية بدفع الأمير متعب أكثر من مليار دولار لابن سلمان مقابل الإفراج عنه، فيما زعمت السلطات السعودية أن الأمير متعب أقر بالفساد في اتفاق التسوية مع الحكومة، فيما جرد ابن سلمان أسرة الملك عبدالله من وزارة الحرس الوطني، التي تولى مهامها الملك عبد الله منذ مطلع ستينات القرن الماضي.

نصف حياته

بحسب مراقبين، فإن الأمير متعب الذي أمضى قرابة النصف حياته في “الحرس الوطني”، وتولى رئاستها بين 2013-2017، غير راض عن طريقة إقصائه من المشهد، مؤكدين أنه برغم ظهوره عدة مرات إلى جانب محمد بن سلمان عقب الإفراج عنه، إلا أن الأمير متعب يعد نفسه الوريث الأقوى لوالده، ومن المستبعد أن يستسلم لنهايته السيئة سياسيا اتهامه بالفساد.

ومنذ ظهوره إلى جانب ابن سلمان في حفل سباق للخيول نهاية 2017، وبعدها بأربعة شهور في وداع الملك سلمان عند سفره، لم يظهر متعب بن عبد الله إلى جانب الملك ونجله، سوى في مناسبات عزاء.

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