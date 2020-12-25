جمال ريان - أنور قرقاش
جمال ريان - أنور قرقاش
الهدهد

الصور الجنسية التي فبركها إماراتيون للإعلامي البارز جمال ريان أصبحت لدى “قرقاش” .. هل سيُحاسَبوا!؟

كتب وطن
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أكّد الإعلامي البارز وكبير مذيعي الجزيرة أنّ وزير الدولة للشؤون الخارجيه الاماراتي تلقّى الصور الجنسية المفبركة له بعدما فتح الخاص بينهما عبر تويتر .

وقال “ريان” في تغريدةٍ له رصدتها “وطن” أنّه تم تم إرسال الصور الجنسية المفبركة له ولوالده ووالدته، وقائمة “موثقة” بعشرات ارقام الهواتف الاماراتية التي اخترقت هاتفه وارسلت له الصور، الى “قرقاش” بعد أن فتح له الخاص .

وكان أنور قرقاش زعم في تغريدة أن المنصات الإعلامية القطرية ـ يقصد قناة الجزيرة ـ تبدو مصممة على تقويض أي إتفاق. كما وصف ذلك بأنه ظاهرة غريبة وصعبة التفسير، حسب زعمه.

ورداً على تغريدته، قال جمال ريان: “وماذا عن المنصات التجسسية الاماراتية على هواتف الاعلامين في قناة الجزيرة”.

وتابع:”افتح لي الخاص يا معالي الوزير. وسوف ارسل لك الصور الجنسية المفبركة لي ولوالدي ولوالدتي الموثقة بارقام هواتف اماراتية والتي لم تتوقف عن اختراق هاتفي”.

جمال ريام

وتُرصد محاولات إماراتية لمهاجمة الدوحة منذ تأكيد الكويت وقطر والسعودية حصول تقدم نحو اتفاق على إنهاء الأزمة الخليجية .

 

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