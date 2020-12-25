أكّد الإعلامي البارز وكبير مذيعي الجزيرة جمال ريان أنّ وزير الدولة للشؤون الخارجيه الاماراتي أنور قرقاش تلقّى الصور الجنسية المفبركة له بعدما فتح الخاص بينهما عبر تويتر .

وقال “ريان” في تغريدةٍ له رصدتها “وطن” أنّه تم تم إرسال الصور الجنسية المفبركة له ولوالده ووالدته، وقائمة “موثقة” بعشرات ارقام الهواتف الاماراتية التي اخترقت هاتفه وارسلت له الصور، الى “قرقاش” بعد أن فتح له الخاص .

تم إرسال الصور الجنسية المفبركة لي ولوالدي ووالدتي ، وقائمة "موثقة" بعشرات ارقام الهواتف الاماراتية التي اخترقت هاتفي وارسلت لي الصور ، تم ارسالها الى معالي ووزير الدولة للشؤون الخارجيه الاماراتي أنور قرقاش ، بعد أن فتح لي الخاص مشكورا #الامارات #قطر https://t.co/mhqqZXUzfW — جمال ريان (@jamalrayyan) December 25, 2020

وكان أنور قرقاش زعم في تغريدة أن المنصات الإعلامية القطرية ـ يقصد قناة الجزيرة ـ تبدو مصممة على تقويض أي إتفاق. كما وصف ذلك بأنه ظاهرة غريبة وصعبة التفسير، حسب زعمه.

الأجواء السياسية والإجتماعية في الخليج العربي تتطلع إلى إنهاء أزمة قطر وتبحث عن الوسيلة الأمثل لضمان إلتزام الدوحة بأي إتفاق يحمل في ثناياه الخير للمنطقة، أما المنصات الإعلامية القطرية فتبدو مصممة على تقويض أي إتفاق. ظاهرة غريبة وصعبة التفسير. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 22, 2020

ورداً على تغريدته، قال جمال ريان: “وماذا عن المنصات التجسسية الاماراتية على هواتف الاعلامين في قناة الجزيرة”.

وتابع:”افتح لي الخاص يا معالي الوزير. وسوف ارسل لك الصور الجنسية المفبركة لي ولوالدي ولوالدتي الموثقة بارقام هواتف اماراتية والتي لم تتوقف عن اختراق هاتفي”.

وتُرصد محاولات إماراتية لمهاجمة الدوحة منذ تأكيد الكويت وقطر والسعودية حصول تقدم نحو اتفاق على إنهاء الأزمة الخليجية .