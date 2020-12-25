أثار الإماراتي المتشبه بالنساء بدر خلف حالة من الجدل بعد انتشار مقطع فيديو له حيث اتهمه المتابعون تمثيل البكاء والحزن على وفاة مشهور ”سناب شات“ القطري جابر آل مسعود .

وظهر بدر خلف في المقطع الذي انتشر ورصدته “وطن” وهو يُمثّل البكاء على رحيل “آل مسعود”.

وشاركت حشود غفيرة في تشييع مشهور ”سناب شات“ القطري جابر آل مسعود الذي رحل الخميس بشكلٍ مفاجئ عن 27 عاما.

وعمّ الحزن مواقع التواصل الاجتماعي في دولة قطر على رحيل الشاب “آل مسعود”، فيما دعا له المغردون بالرحمة والمغفرة، وتداولوا مقاطع سابقة له.

من رأى أثر خبر وفاة #جابر_ال_مسعود_في_ذمه_الله

والحزن البالغ على الكثير من المجتمع القطري والخليجي والحظور الكبير للصلاه عليه عرف معنى مكارم الاخلاق والكلمه الطيبه ومالها من اثر عند الله وفي نفوس الناس pic.twitter.com/t0xWjhrBEI — مسعود محمد ال جلاب🇶🇦 (@jallab80) December 24, 2020

عزالله ان موتك يروّع وفقدك عظيم

ومواقفك من قلوب العالم .. قريّبه مرحوم والله يزّفك في جنان النعيم

ياللي ضميرك نزيه وسمعتك .. طيّبه #جابر_ال_مسعود_في_ذمه_الله pic.twitter.com/F99IAkL49D — فهد بن سهل (@Sahal_F) December 24, 2020

#جابر_ال_مسعود_في_ذمه_الله اللهم ف يوم جمعه هذا اغفر ل جابر ال مسعود وارحمه واسكنه فسيح جناتك واجعله مع الصالحين والصديقين واغفر له وتجاوز عن سيئاته ي رب العالمين🤍. pic.twitter.com/fWMhCnS6VZ — في ثواب جابر آل مسعود (@albaker31) December 25, 2020

🤲🏻 | يا رب .. إنها أول جُمعةٍ لهُ في قبره

اللهمّ اسقِ #جابر_ال_مسعود

من حوضِ نبيّك شربةً هنيئةً

لا يظمأُ بعدها أبدًا

اللهمّ لا تحرمه الجنّة

ولا تحرمه لذّة النظر إلى وجهك الكريم ♥️

#جابر_ال_مسعود_في_ذمة_الله pic.twitter.com/yrH9Tcr6AC — عين 🇶🇦 (@ainqtrr) December 25, 2020