بدر خلف - جابر آل مسعود
بدر خلف - جابر آل مسعود
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الإماراتي المتشبه بالنساء بدر خلف يُغضب المتابعين بما فعله بعد وفاة المشهور القطري جابر آل مسعود!

كتب وطن
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أثار الإماراتي المتشبه بالنساء حالة من الجدل بعد انتشار مقطع فيديو له حيث اتهمه المتابعون تمثيل البكاء والحزن على وفاة مشهور ”سناب شات“ القطري .

وظهر بدر خلف في المقطع الذي انتشر ورصدته “وطن” وهو يُمثّل البكاء على رحيل “آل مسعود”.

وشاركت حشود غفيرة في تشييع مشهور ”سناب شات“ القطري جابر آل مسعود الذي رحل الخميس بشكلٍ مفاجئ عن 27 عاما.

وعمّ الحزن مواقع التواصل الاجتماعي في دولة  على رحيل الشاب “آل مسعود”، فيما دعا له المغردون بالرحمة والمغفرة، وتداولوا مقاطع سابقة له.

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