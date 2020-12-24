“شاهد” هيفاء وهبي تنفجر غضباً بعد تداول “لفظ خارج” على لسانها

أثارت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، موجة جدل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس، بسبب ما نسب إليها من هجوم على المخرج طارق العريان، طليق الفنانة السورية أصالة نصري.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا تعليقاً يزعم انه صادر من حساب الفنانة هيفاء وهبي الرسمي على “انستغرام”، يحمل “لفظا خارجا” وجهته إلى العريان، تعليقا منها على الصورة التي شاركتها أصالة نصري له مع عارضة الأزياء السورية نيكول سعفان، ووصفتها بأنها “أقسى صورة مرت عليها”.

هيفاء وهبي

وفاجأت هيفاء وهبي الجميع بنفيها أن يكون ذلك التعليق له علاقة بها، وأوضحت عبر خاصية “الستوريز” على “إنستغرام”: “أحب أقول لمن ركب هذا البوست البشع أنك إنسان بتشبه الوصف الذي مكتوب فعلا، وبحب أقول للي صدقوا إن هذا بوست فعلا من عندي كان من الممكن أن تتأكدوا بكل بساطة أنه تركيب بمجرد الدخول لصفحتي، اقتصى التوضيح”.

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وانتشرت مؤخرا صورة للمخرج طارق العريان، تجمعه بعارضة الأزياء السورية نيكول سعفان، فيما نشرت الفنانة المعتزلة نسرين إمام، صورة تجمعها بالعريان ونيكول عبر “ستوري إنستغرام”، وعلقت عليها قائلة: “شكرا حبايبي كانت ليلة مدهشة”.

أصالة تنشر صورة طليقها

وأعادت أصالة نشر الصورة وأرفقتها بتعليق قالت فيه: “هي أقسى صوره أنا مرقت عليّي من بداية قصتي لليوم.. ومن وقت شفتها من حوالي تلاتين ساعه وأنا قاعده بسّ عم حاول صدق”.

وتابعت أصالة: “فيه شخص بالصورة كان بمقام وغلاوة روح ونفْس.. والستّ العزيزه الّلي بتشكر على أحلى ليله سهرتها ياترى فعلاً؟ ولّا بسّ تشجيع للظلم والجحود والنكران.. الحقيقه كلكم بتعرفوها من غير ما إحكيها.. الصوره مو عاديّه.. وموقادره أتجاوزها لأنّه تفاصيلها بشعه جارحه بتقتل فيني حتّى نقطة الأمان الّلي عمّ حاول حافظ عليها على قدّ ماأقدر .. ولوالد ولادي (آدم وعلي) غير إنّه اللي بتعمله مو إنساني هوّه عيب”.

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واختتمت أصالة تعليقها متوجهة بالحديث إلى جمهورها قائلة “سامحوني على تصرفي اللي مو المفروض يكون.. بس ذهولي من قدرتهم خلتني أتجاوز كل أنواع الحرص ولغت تفكيري”.

يشار إلى أن أصالة نصري أعلنت في شهر يناير/ كانون الثاني 2020، انفصالها بشكل رسمي عن زوجها المخرج طارق العريان، بعد زواج دام 14 عاما.

وشاركت أصالة صورة مع العريان عبر حسابها الشخصي على “إنستغرام”، علقت عليه قائلة: “بمنتهى الأسف والحزن أعلن انفصالي نهائيا عن والد أبنائي آدم وعلي”.

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