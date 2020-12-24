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هل انتشرت القوات الخاصة في الكويت بسلاحها الكامل بسبب ضبط خلية تنظيم “داعش” الإرهابية!؟

كتب وطن
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بدأت وزارة الداخلية الكويتية بنشر في مدججة بسلاحها وعتادها الكامل في شوارع والمجمعات والمولات؛ لفرض هيبة القانون وضبط المستهترين.

وكان وزير الداخلية الكويتي ثامر العلي أصدر قراراً بنشر القوات الخاصة اعتباراً من مساء أمس الخميس في البلاد.

وتفاعل المغردون الكويتيون مع القرار، وأطلقوا عبر موقع “تويتر” هاشتاغ “”، مشيرين إلى أهمية هذه الخطوة في ضبط الأمن.

وربط مغرّدون كويتيون نشر القوات الخاصة باعتقال مجموعة تنتمى لتنظيم “” كانت تخطط لعمليات إرهابية في البلاد ليلة رأس السنة.

وكان جهاز أمن الدولة  أوقف 6 فتية أقل من 18 عاماً في منطقة كانوا على تواصل مع تنظيم “داعش”، وطلب منهم استهداف دور العبادة والمجمعات التجارية بأسلحة نارية في ليلة رأس السنة، وفق صحيفة “القبس” الكويتية.

وذكرت “القبس” أن أحد المتهمين، ابن عضو مجلس أمة سابق، ويعتبر المحرك الرئيسي لباقي الأحداث المتهمين الذين غرر بهم أعضاء “داعش”، وهو أول من تواصلوا معه واستطاعوا إقناعه، فيما تم مصادرة أجهزة حاسب آلي عدة، تحتوي على مراسلات وتنسيق مع التنظيم.

 

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