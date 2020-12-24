بدأت وزارة الداخلية الكويتية بنشر القوات الخاصة في مدججة بسلاحها وعتادها الكامل في شوارع الكويت والمجمعات والمولات؛ لفرض هيبة القانون وضبط المستهترين.

وكان وزير الداخلية الكويتي ثامر العلي أصدر قراراً بنشر القوات الخاصة اعتباراً من مساء أمس الخميس في البلاد.

وتفاعل المغردون الكويتيون مع القرار، وأطلقوا عبر موقع “تويتر” هاشتاغ “#القوات_الخاصة”، مشيرين إلى أهمية هذه الخطوة في ضبط الأمن.

#القوات_الخاصة الحين انتبهوا ياشبابنا فيك خير قول ليش تخزني😂 pic.twitter.com/ScXWZN1hcl — كويتي وأفتخر (@W89a65) December 24, 2020

وربط مغرّدون كويتيون نشر القوات الخاصة باعتقال مجموعة تنتمى لتنظيم “داعش” كانت تخطط لعمليات إرهابية في البلاد ليلة رأس السنة.

هذا السبب الحقيقي لنزول القوات الخاصه #القوات_الخاصه pic.twitter.com/YvMeITCA7C — فواز الدوسري (@Fwaldosari) December 24, 2020

مادري اذا الخبرين لهم علاقه فبعض

بس وأخيرًا سوو الشي اللي من زمان لازم يصير#القوات_الخاصة#مجلس_الوزراء pic.twitter.com/1VYxCkCQNh — Nouf (@Nouf90348349) December 24, 2020

وكان جهاز أمن الدولة أوقف 6 فتية أقل من 18 عاماً في منطقة الأحمدي كانوا على تواصل مع تنظيم “داعش”، وطلب منهم استهداف دور العبادة والمجمعات التجارية بأسلحة نارية في ليلة رأس السنة، وفق صحيفة “القبس” الكويتية.

وذكرت “القبس” أن أحد المتهمين، ابن عضو مجلس أمة سابق، ويعتبر المحرك الرئيسي لباقي الأحداث المتهمين الذين غرر بهم أعضاء “داعش”، وهو أول من تواصلوا معه واستطاعوا إقناعه، فيما تم مصادرة أجهزة حاسب آلي عدة، تحتوي على مراسلات وتنسيق مع التنظيم.