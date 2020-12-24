تسببت الفنانة والمذيعة الأردنية المقيمة في الكويت سوسن هارون، بإحداث ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد انتشار فيديو لها ظهرت فيه بإطلالة مختلفة عن تلك التي عرفها المتابعون.

ولاحظ الجمهور من خلال المقطع الذي نشرته هارون أنها أجرت تعديلاً على شفتيها حيث بدتا منتفختين.

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وهو ما أوضحته بالقول إنهما ما زالتا متورمتين بسبب حقن الفيلر وإن هذا الانتفاخ سيزول بعد أيام عدة.لكن يبدو أن هذا لم يقنع الكثير من المتابعين الذين لم يترددوا في انتقادها بقسوة وفي السخرية منها.

وأشار بعضهم إلى أنها بالغت في إجراء عمليات التجميل حتى أنه لم يعد بإمكانهم التعرف عليها إلا من خلال صوتها.

وكانت سوسن هارون وبحسب ما أفادت وسائل إعلام كويتية، حققت معها الأجهزة المعنية في الكويت بأكتوبر 2020، بسبب مقاطع فيديو خادشة للحياء ومحرضة على الفسق والفجور.

وذكرت مصادر أمنية حينها إنه تمّ استدعاء سوسن هارون، من قبل النيابة العامة وإحضارها من قبل رجال المباحث، وحجزها على ذمة التحقيق.

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