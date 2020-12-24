جابر آل مسعود في ذمة الله.. من هو الشاب القطري الذي اشعلت وفاته مواقع التواصل!

أشعل خبر وفاة مشهور “سناب شات” القطري جابر آل مسعود، مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر اسمه التريند عبر “تويتر”، عبر هاشتاج #جابر_ال_مسعود_في_ذمه_الله.

ونقل مقربون من جابر آل مسعود أن وفاته كانت طبيعية، حيث توفى الأخير نتيجة سكتة قلبية مفاجئة تعرض لها بعد صلاة الفجر، وقالوا إن جابر خلد إلى فراشه عقب صلاة الفجر ولم يستيقظ.

على مرقده الله يبيحه ويحلله

صلى الفجر ورقد والنومه هي النومه💔 — عايض الهاجري (@_aied2) December 24, 2020

يقولون سكته قلبيه — عبدالله بن محمد . (@55uil) December 24, 2020

وأعاد الناشطون نشر آخر “سنابات” جابر آل مسعود، وهو يذكر الناس بالحفاظ على الصلاة، ويحتضن صديقه وكأنه يودعه.

#جابر_ال_مسعود_في_ذمه_الله

اخر سنابه يذكر الناس بالصلاة ويحضن خويه اللي دوم معاه كأنه يودعه

الله يصبركم ع فراقه أدعوا له بالرحمة والمغفره pic.twitter.com/qB4mKvw5eZ — ب‏ــومج‏ــل‏ــي المكسيكــي 💙 (@Bomjalyqtr) December 24, 2020

وكانت آخر تغريدة لجابر آل مسعود قبل وفاته بعدة ساعات، كتب فيها: ” “احفظ الشخص الذي تكسوك كلماته بالأمان، وتُشعرك بالعافية، ذلك الذي إن مالت عليك الدنيا لا يميل، وإن تنكّر الكل في وجهك لا يتنكّر، ذلك الذي يزرع فيك شعورًا عظيمًا أن الحياةَ بخير، ذلك الذي إن رآك في أسوأ حالٍ سيجُمّل الدنيا في عينيك، بل ويخلق ألفَ سببٍ لتغدو بخير؛ احفظه ما حييت”.

"احفظ الشخص الذي تكسوك كلماته بالأمان، وتُشعرك بالعافية، ذلك الذي إن مالت عليك الدنيا لا يميل، وإن تنكّر الكل في وجهك لا يتنكّر، ذلك الذي يزرع فيك شعورًا عظيمًا أن الحياةَ بخير، ذلك الذي إن رآك في أسوأ حالٍ سيجُمّل الدنيا في عينيك، بل ويخلق ألفَ سببٍ لتغدو بخير؛ احفظه ما حييت" — جآبر آل مسعود (@jbnabdulla) December 24, 2020

ونعى مشاهير وناشطون جابر آل مسعود، الذي توفي اليوم الخميس عن عمر يناهز الـ 27 عاما، معبرين عن عميق حزنهم لرحيل شاب خلوق مؤثر مثله.

عزالله ان موتك يروّع وفقدك عظيم

ومواقفك من قلوب العالم .. قريّبه مرحوم والله يزّفك في جنان النعيم

ياللي ضميرك نزيه وسمعتك .. طيّبه #جابر_ال_مسعود_في_ذمه_الله pic.twitter.com/F99IAkL49D — فهد بن سهل (@Sahal_F) December 24, 2020

الناس شهود الله في الارض، السمعة الطيبه ومحبة الناس لا تأتي من فراغ.

رحمك الله يا جابر

واسال الله لك المغفرة والفردوس الأعلى

وكل التعازي والمواساة لذوي المرحوم واحبائه..

اللهم ألهمهم الصبر والسلوان.

#جابر_ال_مسعود_في_ذمه_الله — محمد جارالله السهلي (@M_Jarallah) December 24, 2020

انشهد انه فارق الصف رجال

الله يرحمك يابو عبدالله ويجعل مسكنك الجنه الى رحمة الله وكنف الله ياجابر 💔

#جابر_ال_مسعود_في_ذمه_الله pic.twitter.com/q42KDcvxXD — Norah 888🦋 (@norah_m_h) December 24, 2020

إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون الله يرحمك يا بو عبدالله ويسكنك الفردوس الأعلى.#جابر_ال_مسعود_في_ذمه_الله pic.twitter.com/vGlh8JkyUT — ياسمين (@yas12men) December 24, 2020

انا الله و انا اليه راجعون انتقل الي رحمة الله اخي جابر بن عبدالله ال مسعود و سيصلى عليه عصر اليوم في مقبرة ابو هامور pic.twitter.com/c1T3qLdXby — ناصر بن سالمين (@NasserSalmeen) December 24, 2020

صلاة الجنازة على الفقيد جابر ال مسعود بعد صلاة العصر في مقبرة ابو هامور إنا لله وإنا اليه راجعون .. 🤲🏻

##جابر_ال_مسعود_في_ذمه_الله pic.twitter.com/dVXppmOMZL — مسعود محمد ال جلاب🇶🇦 (@jallab80) December 24, 2020

وعُرف جابر آل مسعود بمقاطع الفيديو المؤثرة التي نشرها عبر حسابها في السناب شات، خلال شهر رمضان وفي الأعياد والمناسبات الوطنية. وكان جابر آل مسعود يحذر الشباب من الألعاب الإلكترونية مثل الببجي والسوني مؤكداً لهم أنها ليست أهم من الآخرة، وأنها تلهي عن الصلاة وصلة الأرحام وقراءة القرآن الكريم.

كما كان جابر آل مسعود يدعو متابعيه إلى قراءة القرآن لو آية واحدة يوميا، قائلاً:”ما تدري يمكن تدخلك الجنة، وأنتم أفهم مني وتعلموني جميعا، لكن أنا أذكركم، ما تعرف نجتمع في رمضان القادم أم لا”.

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