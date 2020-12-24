جابر آل سعود
جابر آل سعود
حياتنا

جابر آل مسعود في ذمة الله.. من هو الشاب القطري الذي اشعلت وفاته مواقع التواصل!

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أشعل خبر وفاة مشهور “سناب شات” القطري ، الاجتماعي، وتصدر اسمه التريند عبر “تويتر”، عبر هاشتاج #جابر_ال_مسعود_في_ذمه_الله.

 

ونقل مقربون من جابر آل مسعود أن وفاته كانت طبيعية، حيث توفى الأخير نتيجة سكتة قلبية مفاجئة تعرض لها بعد صلاة ، وقالوا إن جابر خلد إلى فراشه عقب صلاة الفجر ولم يستيقظ.

 

وأعاد الناشطون نشر آخر “” جابر آل مسعود، وهو يذكر الناس بالحفاظ على الصلاة، ويحتضن صديقه وكأنه يودعه.

 

وكانت آخر تغريدة لجابر آل مسعود قبل وفاته بعدة ساعات، كتب فيها: ” “احفظ الشخص الذي تكسوك كلماته بالأمان، وتُشعرك بالعافية، ذلك الذي إن مالت عليك الدنيا لا يميل، وإن تنكّر الكل في وجهك لا يتنكّر، ذلك الذي يزرع فيك شعورًا عظيمًا أن الحياةَ بخير، ذلك الذي إن رآك في أسوأ حالٍ سيجُمّل الدنيا في عينيك، بل ويخلق ألفَ سببٍ لتغدو بخير؛ احفظه ما حييت”.

 

ونعى مشاهير وناشطون جابر آل مسعود، الذي توفي اليوم الخميس عن عمر يناهز الـ 27 عاما، معبرين عن عميق حزنهم لرحيل شاب خلوق مؤثر مثله.

 

 

وعُرف جابر آل مسعود بمقاطع الفيديو المؤثرة التي نشرها عبر حسابها في السناب شات، خلال شهر رمضان وفي الأعياد والمناسبات الوطنية. وكان جابر آل مسعود يحذر الشباب من الألعاب الإلكترونية مثل الببجي والسوني مؤكداً لهم أنها ليست أهم من الآخرة، وأنها تلهي عن الصلاة وصلة الأرحام وقراءة القرآن الكريم.

 

كما كان جابر آل مسعود يدعو متابعيه إلى قراءة القرآن لو آية واحدة يوميا، قائلاً:”ما تدري يمكن تدخلك الجنة، وأنتم أفهم مني وتعلموني جميعا، لكن أنا أذكركم، ما تعرف نجتمع في رمضان القادم أم لا”.

 

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