يسرا تُصاب بفيروس كورونا - مشهد من فيلم للفنانة
يسرا تُصاب بفيروس كورونا
حياتنا

“مش قادرة أتكلم” .. يسرا تُصاب بفيروس كورونا وتركي آل الشيخ ينشر صورة لهما ويعلّق عليها

كتب وطن
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بعد أيّامٍ من حصولها على من مؤسسة “” لعام 2020، عن مسلسل “خيانة عهد”، أكدت الفنانة المصرية   إصابتها بفيروس .

ونقل موقع “اليوم السابع” عن يسرا تأكيدها الإصابة بالفيروس، وقالت إنها تخضع للعلاج حاليًا، مضيفة “مش قادرة أتكلم”.

وأشارت مواقع الى أن يسرا ستعلن خبر إصابتها في بيان صحفي عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر رئيس هيئة الترفيه السعودية ، صورة جمعته بيسرا، وكتب عليها: “ألف سلامة للفنانة الكبيرة والنجمة الصديقة يسرا من العارض الصحي وأتمنى لها الشفاء العاجل”.

وقبل ايام أثارت  يسرا الجدل بفيديو ظهرت فيه ترقص بوضعٍ “غير طبيعي” -وفق متابعين-.

وقالت إحدى المتابعات في تعليقها: “أعوذ بالله من كئآبة المنظر” .فيما قال آخر: “سوء المنقلب”، ووصفها ثالث بـِ”عجوز النار”، وعلّق رابع قائلاً: “يالله حسن الخاتمه”.

فنياً، كشف المخرج سامح عبدالعزيز، تفاصيل مسلسله الجديد مع يسرا المقرر عرضه في رمضان المقبل.

وأوضح أن المسلسل الجديد اختير له اسم “حرب أهلية” كعنوان مؤقت.

وسيشهد “حرب أهلية” مشاركة الفنانة اللبنانية ، التي من المقرر أن تجسد دور “ضرة” يسرا.

 

 

 

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