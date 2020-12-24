“مش قادرة أتكلم” .. يسرا تُصاب بفيروس كورونا وتركي آل الشيخ ينشر صورة لهما ويعلّق عليها

بعد أيّامٍ من حصولها على جائزة أفضل ممثلة في الدراما من مؤسسة “دير جيست” لعام 2020، عن مسلسل “خيانة عهد”، أكدت الفنانة المصرية يسرا إصابتها بفيروس كورونا.

ونقل موقع “اليوم السابع” عن يسرا تأكيدها الإصابة بالفيروس، وقالت إنها تخضع للعلاج حاليًا، مضيفة “مش قادرة أتكلم”.

وأشارت مواقع الى أن يسرا ستعلن خبر إصابتها في بيان صحفي عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي ال الشيخ، صورة جمعته بيسرا، وكتب عليها: “ألف سلامة للفنانة الكبيرة والنجمة الصديقة يسرا من العارض الصحي وأتمنى لها الشفاء العاجل”.

الف سلامه للفنانه الكبيرة والنجمه الصديقه يسرا من العارض الصحي واتمنى لها الشفاء العاجل 🙏🏻❤️ pic.twitter.com/Ydcpc3vkGn — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 24, 2020

وقبل ايام أثارت يسرا الجدل بفيديو ظهرت فيه ترقص بوضعٍ “غير طبيعي” -وفق متابعين-.

وقالت إحدى المتابعات في تعليقها: “أعوذ بالله من كئآبة المنظر” .فيما قال آخر: “سوء المنقلب”، ووصفها ثالث بـِ”عجوز النار”، وعلّق رابع قائلاً: “يالله حسن الخاتمه”.

فنياً، كشف المخرج سامح عبدالعزيز، تفاصيل مسلسله الجديد مع يسرا المقرر عرضه في رمضان المقبل.

وأوضح أن المسلسل الجديد اختير له اسم “حرب أهلية” كعنوان مؤقت.

وسيشهد “حرب أهلية” مشاركة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، التي من المقرر أن تجسد دور “ضرة” يسرا.