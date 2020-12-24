شركة أمريكية ستكرم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بطريقة غريبة فما هي؟!

بعد تجاوز اللاعب المهاري والمتألق في فريق برشلونة الإسباني الأرجنتيني ليونيل ميسي 33 عاماً، رقم الأسطورة البرازيلية السابق بيليه 85عاماً، كأكثر لاعب يسجل لفريقٍ واحد في كافة المسابقات برصيد 644 هدفاً خلال مسيرته الكورية مع النادي “الكتالوني” الإسباني.

وقد أعلنت شركة “بودويزر” الأمريكية للخمور، أنها ستكرم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة بطريقة غريبة هذه المرة، حيث ستقوم الشركة بإهداء زجاجة خمر خاصة لكل حارس عن كل هدف تلقاه مرماه من المهاجم ليونيل ميسي بمناسبة تحطيمه لرقم بيليه الذي سجل مع فريق سانتوس البرازيلي سابقاً 643 هدفاً.

ويعتبر البرازيلي دييجو ألفيش لاعب فالنسيا الإسباني السابق 35 عاماً، من أكثر حراس المرمى الذي تلقى أهدافاً من البرغوث الأرجنتيني ميسي برصيد ” 21 ” هدف، وبالتالي سيحصل على 21 زجاجة خمرة من شركة “بودويزر” الأمريكية.

ويأتي في المركز الثاني اللاعب الإسباني “جوركا إرايزوز” 39 عاماً، حارس فريق أتلتيك بيلباو السابق والذي يلعب حالياً في صفوف فريق جيرونا الإسباني برصيد ” 19 ” هدف. أما في المركز الثالث سيكون حارس ريال مدريد السابق إيكر “كاسياس” 39عاماً برصيد ” 17 ” هدف، الذي رحل إلى فريق بورتو البرتغالي عام 2015م، قبل أن يقرر مؤخراً اعتزل عالم كرة القدم هذا العام 2020م.

يشار إلى أن اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي يأتي في المرتبة الثانية في صدارة هدافي الدوري الإسباني “الليغا”، بفارق هدف وحيد مع الديك الفرنسي كريم بنزيما المتصدر جدول الترتيب الموسم الحالي.