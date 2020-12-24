حمد بن خليفة
حمد بن خليفة
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“شاهد” مقابلة نادرة قبل 25 عاما لأمير قطر الوالد حمد بن خليفة وهذا ما قاله عن السعودية والبحرين 

كتب وطن
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أعاد ناشطون عبر الاجتماعي تداول مقطع فيديو قديم، مقتطف من مقابلة أجراها أمير الوالد آل ثاني، عبر قناة بي بي سي عام 1995، يتحدث فيها حول اتفاق دول مجلس التعاون الخليجي آنذاك على حل المشاكل حول الحدود بين دول الخليج داخل المجلس، فيما اختارت قطر التحكيم الدولي لنظر النزاع بينها وبين البحرين.

وقال والد أمير قطر الحالي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في حديثه آنذاك: “موضوعنا كان واضح في مجلس التعاون الخليجي ان هذا الموضوع معروف في محكمة العدل الدولية وهي تنظر للبت فيه بصفة نهائية”

وتابع في حواره مع فيصل القاسم:”ولكن في محضر عام 1990، موجود نص واضح أنه يحق للوسيط “المملكة العربية ” أن توجد حل مرضي للطرفين، لأنك تعرف قطر أخذت الموضوع للمملكة العربية السعودية من حوالي 20 سنة، قبل قيام مجلس التعاون الخليجي”.

البحرين ومحكمة العدل

وأضاف أمير قطر السابق أن قطر لن تمنع البحرين أن تأخذ وجهة نظرها لمحكمة العدل الدولية، ولا زال الموضوع في محكمة العدل، وإذا أرادت البحرين أن تضع أي قضية أي موضوع فلتتقدم فيه لمحكمة العدل الدولية”.

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مثنين على حديث ، ومؤكدين على أن قطر في كل خطواتها تتخذ مسار الشرعية الدولية لضمان حقوقها السيادية والدولية.

ويشار إلى أن وكالة الأنباء القطرية الرسمية أفادت بأن قطر أبلغت اليوم، الخميس، مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن خروقات لمجالها الجوي من قبل أربع طائرات مقاتلة بحرينية.

قالت وكالة الأنباء القطرية، إن المقاتلات البحرينية اخترقت الأجواء القطرية، يوم الأربعاء الموافق 9 ديسمبر.

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