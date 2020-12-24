“شاهد” ما قالته الكويتية حليمة بولند عن زواجها من معمر القذافي وتسريب وثيقة الطلاق للإعلام

تزامناً مع تحقيقات النيابة العامة بالكويت في قضية “غسيل أموال المشاهير”، جدد ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تداول أنباء زواج الإعلامية الكويتية حليمة بولند بالرئيس الليبي السابق معمر القذافي.

وجاء في الخبر المتداول بشدة أن حليمة بولند قدمت وثيقتي زواج وطلاق من الرئيس الليبي السابق معمر القذافي لتؤكد أن الأموال التي دخلت إلى حساباتها سببها هو مقدم زواجها ومؤخر طلاقها.

وأعادت حليمة بولند نشر الخبر وعلقت عليه بالقول: “كل الناس أرسلت لي هذا الخبر، وردي أنه كاذب ولا أساس له من الصحة أبدا”.

وأضافت حليمة بولند: “رحم الله ملك ملوك أفريقيا القائد معمر القذافي وأسكنه فسيح جناته وتحياتي لجمهوري الليبي الغالي”.

وتحدثت حليمة بولند في لقاء تلفزيوني سابق عن العلاقة التي كانت جمعتها بالرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، وقالت إنه كان يتابع الفوازير التي كانت تقدمها سابقاً ومتعلقاً بها كثيراً لدرجة أنه كرمها كأفضل إعلامية عربية، كاشفة أنه كان كريما وحنونا معها.

هذا وقد وردت إلى النيابة العامة الكويتية تقارير حاسمة بشأن قضية ”غسيل أموال المشاهير“واتضح إدانة 6 منهم بالأدلة القطعية.

وفي حال ثبتت إدانة المشاهير الستة، سيتم إحالتهم إلى محكمة الجنايات، مطلع العام المقبل، ومن المتوقع أن تترافع ضدهم النيابة العامة التي تدرس هذا الأمر حاليًا باعتبار أن قضية غسيل الأموال تمس سمعة الكويت الدولية.

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