“شاهد” كل ما تريد أن تعرفه عن خليفة قائد ريال مدريد في المرحلة المقبلة

المدافع الاسباني سيرجيو راموس مع رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، نتيجة وصول المفاوضات والتقارير الإعلامية الإسبانية بين اللاعب وإدارة ريال مدريد لطريق مسدود، وتفكير الأخير في البحث عن خليفة يكون بديلاً للمدافع الإسباني راموس في صفوف الفريق.

وقد أفادت صحيفة ” أس” الإسبانية بأن رئيس ريال مدريد الإسباني ” فلورنتينو بيريز” يفكر في التعاقد مع المدافع النمساوي ولاعب الظهير الأيسر في فريق البايرن ميونيخ “البافاري” ليكون بديلاً عن قائد فريق الريال راموس، والذي من المقرر أن ينتهي عقده مع إدارة الملكي الإسباني في ال 30 من شهر يونيو العام المقبل.

لكن إدارة ريال مدريد لم تتوصل بعد إلى الأن إلى اتفاق مع اللاعب الاسباني سيرجيو راموس، حيث أن الحديث في تفكيره برحيله خارج أسوار القلعة البيضاء “ريال مدريد” بات أقرب، وسط التقارير الإعلامية الاسبانية عن تعثر المفاوضات مع اللاعب ومطالبته برفع راتبه من أجل تجديد عقده من جديد مع إدارة فريق الريال.

اعيروه القليل من الخوف هذا اللعين قد ارهقته الشجاعة 🚷#راموس pic.twitter.com/HY0UWJkjW8 — A? (@AzizRM7) December 21, 2020

ديفيد ألابا

وأشارت التقارير الاسبانية، إلى أن العائق التي تواجه إدارة ريال مدريد الإسباني “الملكي”، في عقد صفقة مع المدافع النمساوي ديفيد ألابا، هو راتبه المالي، حيث أن اللاعب في صفوف البايرن ميونيخ الألماني على 12 مليون يورو سنويا بعد اقتطاع الضرائب منها.

بينما إدارة الريال الإسباني ترى أن هذا المبلغ مرتفع جداً بالنسبة لها لعقد اتفاق مع المدافع النمساوي فهو قريب من راتب اللاعب راموس الذي يتقاضى 15 مليون يورو سنوياً، وسط تنافس سباق النوادي الإيطالية والانجليزية للحصول على خدمات اللاعب والانضمام في صفوف فرقها ومنهم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي وفريق يوفنتوس الإيطالي.

ويعتبر قلب الدفاع النمساوي ديفيد ألابا 28 عاماً، كلاعب متعدد الاستخدامات، حيث لاعب في عدد من المراكز، بما في ذلك خط الوسط المركزي، والدفاع المركزي، والجناح الأيمن والأيسر، لكنه اشتهر تركيزه في مركز الظهير الأيسر في فريق البايرن ميونيخ “البافاري” الألماني، ويحمل رقم قياسي في بلده كأصغر لاعب يلعب في المنتخب النمساوي وهو في سن 17 عاماً، خلال مشاركته لأول مرة له عام 2009م.

والتحق ألابا في صفوف فريق البايرن ميونيخ الألماني في ذات العام الذي شارك مع منتخب بلده، محققاً العديد من الجوائز والألقاب لفريقه منذ قدومه، كان من أبرزها بطولة الدوري الألماني، وكأس ألمانيا، وأخرها دوري أبطال أوروبا المعرف ب” Champions League” العام الماضي.