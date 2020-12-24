محمد بن زايد
محمد بن زايد
الهدهد

“شاهد” فتوى شرعية حول البضائع القادمة من الإمارات تضع بن زايد في ورطة كبيرة

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قال الشيخ محمد الحسن الددو، عضو مجلس أمناء لعلماء المسلمين، وخلال مقابلة له عبر قناة “” القطرية، إن شراء المنتجات “الفواكة والخضروات” الموجودة في والقادمة من دولة الاحتلال الإسرائيلي لا يجوز شرعاً.

 

وتداول ناشطون مقطع فيديو مقتطع من مقابلته عبر القناة القطرية، يوثق حديث  المذيع أحمد طه للشيخ الددو وسؤاله له: “السؤل لأخير في نفس السياق هناك بضائع تأتي عبر الإمارات زرعت في لمحتلة”.

 

 

ليجيب الشيخ الددو بأن هذه الأرض مغتصبة وكل ما يأتي منها مغتصب، فلا يجوز شراء المغصوب والمسروق، فكل من اشترى من سارق سرقته فهو شريك له في سرقته، والآن الإمارات شريكة للصهاينة في قتلهم وسرقتهم واغتصابهم للأراضي الفلسطينية، فالبضائع تلك لا يجوز أكلها ولا شراءها ولا يحل الانتفاع بها بأي وجه من الوجوه.

 

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع حديث الداعية الإسلامي، مؤكدين على تمسكهم بمقاطعة كافة المنتجات الإسرائيلية المتواجدة في الإمارات، وتأييدهم ودعمهم لفتوى الشيخ المبنية على أصول الفقه والعلم الإسلامي.

 

 

 

وقال أحد المغردين معلقاً: “جزاه الله خير شيخنا الددو قال ما لم يستطع غيره من مشايخ السلطان أن يقوله”.

 

 

وكانت حملة واسعة لمقاطعة المنتجات الإماراتية قد انطلقت عبر الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

 

وقاد الحملة العديد من النشطاء في بلدان عربية مختلفة، وذلك بدعاوى متعددة لما تقوم به الإمارات من تجاوزات وجرائم بحق العرب والمسلمين وبحق الإنسانية جمعاء، بحروبها الدموية باليمن وليبيا، ودعمها الأخير للكيان الإسرائيلي، وتعزيز التواجد الصهيوني في المنطقة العربية بما يتنافى مع الموقف العربي الإسلامي المفترض تجاه العدو الأول للشعوب الإسلامية.

 

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