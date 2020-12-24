“شاهد” فتوى شرعية حول البضائع القادمة من الإمارات تضع بن زايد في ورطة كبيرة

قال الشيخ محمد الحسن الددو، عضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وخلال مقابلة له عبر قناة “الجزيرة” القطرية، إن شراء المنتجات “الفواكة والخضروات” الموجودة في الإمارات والقادمة من دولة الاحتلال الإسرائيلي لا يجوز شرعاً.

وتداول ناشطون مقطع فيديو مقتطع من مقابلته عبر القناة القطرية، يوثق حديث المذيع أحمد طه للشيخ الددو وسؤاله له: “السؤل لأخير في نفس السياق هناك بضائع تأتي عبر الإمارات زرعت في الأراضي الفلسطينية لمحتلة”.

رأي العلامة الددو في شراء المنتجات القادمة من الإمارات 👇#مقاطعه_المنتجات_الاماراتيه3 pic.twitter.com/MExHRvwIBq — نحو الحرية (@hureyaksa) December 23, 2020

ليجيب الشيخ الددو بأن هذه الأرض مغتصبة وكل ما يأتي منها مغتصب، فلا يجوز شراء المغصوب والمسروق، فكل من اشترى من سارق سرقته فهو شريك له في سرقته، والآن الإمارات شريكة للصهاينة في قتلهم وسرقتهم واغتصابهم للأراضي الفلسطينية، فالبضائع تلك لا يجوز أكلها ولا شراءها ولا يحل الانتفاع بها بأي وجه من الوجوه.

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع حديث الداعية الإسلامي، مؤكدين على تمسكهم بمقاطعة كافة المنتجات الإسرائيلية المتواجدة في الإمارات، وتأييدهم ودعمهم لفتوى الشيخ المبنية على أصول الفقه والعلم الإسلامي.

جزاكم الله خيرا و نفع بكم — kamal (@kamal12245925) December 24, 2020

لا يجوز شراء البضاعة الإماراتية المستوردة من ارض فلسطين المحتله — الـــعــتــيـــبـــي (@855Mssq) December 24, 2020

وقال أحد المغردين معلقاً: “جزاه الله خير شيخنا الددو قال ما لم يستطع غيره من مشايخ السلطان أن يقوله”.

جزاه الله خير شيخنا الددو قال مالم يستطع غيره من مشايخ السلطان ان يقوله — مريم..🇶🇦 (@Al2Qtr) December 23, 2020

وكانت حملة واسعة لمقاطعة المنتجات الإماراتية قد انطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

وقاد الحملة العديد من النشطاء في بلدان عربية مختلفة، وذلك بدعاوى متعددة لما تقوم به الإمارات من تجاوزات وجرائم بحق العرب والمسلمين وبحق الإنسانية جمعاء، بحروبها الدموية باليمن وليبيا، ودعمها الأخير للكيان الإسرائيلي، وتعزيز التواجد الصهيوني في المنطقة العربية بما يتنافى مع الموقف العربي الإسلامي المفترض تجاه العدو الأول للشعوب الإسلامية.

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