طارق العريان وحبيبته
طارق العريان وحبيبته
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“شاهد” طارق العريان يظهر في أحضان حبيبته الأرمنية التي “لحست عقله” وجعلته يترك أصالة!

كتب وطن
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تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً ومقاطع فيديو تجمع المخرج الفلسطيني بحبيبته السورية الأرمنية ، وذلك بعد ظهورهما معاً بشكل علني لأول مرة.

 

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وكانت البداية حين نشرت الفنانة المعتزلة نسرين إمام، صورة تجمعها بطارق العريان ونيكول سعفان عبر “ستوري إنستجرام”، خلال حفلة خاصة بمناسبة الكريسماس أقامتها نيكول سعفان، وعلّقت: “شكرا حبايبي كانت ليلة مدهشة”.

 

وانتشرت الصورة كالنار في الهشيم وسط تنبؤات حول قرب إعلان علاقتهما العاطفية بشكل رسمي ثم الزواج، خاصًة أن طارق العريان أكد في لقاء صحفي سابق أنه يعيش علاقة عاطفية.

 

وتفاعل رواد السوشيال مع الصور ورجحوا أن نيكول سعفان كانت حقاً سبب انفصال طارق العريان عن الفنانة السورية أًصالة نصري.

 

وتعاطف آخرون مع ، ووصفوا العريان بأنه “نسونجي” لدرجة أن يرتبط بفتاة تصغره بـ30 عاماً.

 

وفي وقت سابق، خرج طارق العريان  عن صمته ورد على الأنباء التي تدور حول زواجه من نيكول سعفان، وقال حينها في تصريحات لصحيفة “اليوم السابع”، إنه فوجئ بخبر زفافه، ووصف ما تم تداوله حول الأمر بـ “حكايات وهمية”.

 

وأشار العريان إلى أنه يوجد فعلاً قصة عاطفية في حياته، ولكنها لم تسفر عن زواج حتى الآن، وشدد على رفضه الحديث فيها والتدخل في حياته بهذا الشكل.

 

وناشد العريان الصحفيين ووسائل الإعلام الحديث عن أعماله الفنية فقط، وترك حياته الشخصية بعيدا، لأنها تخصه هو فقط.

 

وأضاف: “اللى هيستخدم اسمي هقاضيه بتهمة التشهير، لأن هذا أمر غير مقبول، ماينفعش أتكلم في أعراض الناس بالشكل ده”.

 

وأكد العريان أن طلاقه عن أصالة ليس له علاقة بعلاقته العاطفية حالياً، وأن هناك معلومات وتفاصيل مفهومة بشكل خاطئ لا يجوز الحديث عنها.

 

وتابع: “الطعن فى الأزواج وفي العائلات والخوض في الأعراض أمر سيئ للغاية، فهناك علاقة حب وزواج وعشرة تصل إلى 14 عاما بيني وبين أصالة التى أكن لها كل الحب والاحترام والتقدير، ومهما حدث ستظل أما لأبنائي”.

 

وأعلنت أصالة نصري في فبراير 2020، انفصالها رسميا عن زوجها المخرج طارق العريان بعد زواج استمر سنوات طويلة أنجبا خلالها طفليهما آدم وعلي.

 

وبعد إعلان أصالة انفصالها عن طارق العريان، كشفت شام الذهبي ابنة “أصالة”بطريقة غير مباشرة عن أنّ السبب وراء الانفصال هو “الخيانة”.

 

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