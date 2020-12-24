“شاهد” طارق العريان يظهر في أحضان حبيبته الأرمنية التي “لحست عقله” وجعلته يترك أصالة!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً ومقاطع فيديو تجمع المخرج الفلسطيني طارق العريان بحبيبته السورية الأرمنية نيكول سعفان، وذلك بعد ظهورهما معاً بشكل علني لأول مرة.

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وكانت البداية حين نشرت الفنانة المعتزلة نسرين إمام، صورة تجمعها بطارق العريان ونيكول سعفان عبر “ستوري إنستجرام”، خلال حفلة خاصة بمناسبة الكريسماس أقامتها نيكول سعفان، وعلّقت: “شكرا حبايبي كانت ليلة مدهشة”.

وانتشرت الصورة كالنار في الهشيم وسط تنبؤات حول قرب إعلان علاقتهما العاطفية بشكل رسمي ثم الزواج، خاصًة أن طارق العريان أكد في لقاء صحفي سابق أنه يعيش علاقة عاطفية.

طارق العريان زوج اصالة السابق مع حبيبته اللي لابسه فستان اسود .. هو لحق بحب أمتى ؟ pic.twitter.com/nSN0KsiZH4 — فاضلي إكتئباية واحدة وافتح مكئبة (@wownotwow2) December 23, 2020

وتفاعل رواد السوشيال مع الصور ورجحوا أن نيكول سعفان كانت حقاً سبب انفصال طارق العريان عن الفنانة السورية أًصالة نصري.

انا للحين افكر شلون طارق العريان طاوعه قلبه وترك اصاله!!!!! امانه صدق وين عقله يوم تركها؟ — ستارة (@sstaaarh) December 22, 2020

الله لايوفقك يا طارق العريان — سُلطـان🇸🇦. (@sul_24i) December 23, 2020

وهو طارق العريان اشفيه كل يضرب ع السوريات الظاهر مسوي عقد أحتكار معاهم😂😂😂 — 🇰🇼💛🇹🇷بن عاقووول _66 (@Bin3agool66) December 23, 2020

وتعاطف آخرون مع أصالة، ووصفوا العريان بأنه “نسونجي” لدرجة أن يرتبط بفتاة تصغره بـ30 عاماً.

انتشار صورة تجمع بين طارق العريان و نيكول سعفان

والجمهور يستذكر بكاء اصالة نصري على المسرح كوبون خصم ستايلي G25 pic.twitter.com/hqCmigoYF1 — كود ستايلي G25 (@tottot2002) December 23, 2020

طارق العريان تزوج من فتاه وهي عارضة ازياء تصغره ب30 سنه !!

اسمها نيكول سعفان pic.twitter.com/CEnshGJOmy — رنده 🇸🇦 (@RandahRX) December 23, 2020

وفي وقت سابق، خرج طارق العريان عن صمته ورد على الأنباء التي تدور حول زواجه من نيكول سعفان، وقال حينها في تصريحات لصحيفة “اليوم السابع”، إنه فوجئ بخبر زفافه، ووصف ما تم تداوله حول الأمر بـ “حكايات وهمية”.

وأشار العريان إلى أنه يوجد فعلاً قصة عاطفية في حياته، ولكنها لم تسفر عن زواج حتى الآن، وشدد على رفضه الحديث فيها والتدخل في حياته بهذا الشكل.

وناشد العريان الصحفيين ووسائل الإعلام الحديث عن أعماله الفنية فقط، وترك حياته الشخصية بعيدا، لأنها تخصه هو فقط.

وأضاف: “اللى هيستخدم اسمي هقاضيه بتهمة التشهير، لأن هذا أمر غير مقبول، ماينفعش أتكلم في أعراض الناس بالشكل ده”.

وأكد العريان أن طلاقه عن أصالة ليس له علاقة بعلاقته العاطفية حالياً، وأن هناك معلومات وتفاصيل مفهومة بشكل خاطئ لا يجوز الحديث عنها.

وتابع: “الطعن فى الأزواج وفي العائلات والخوض في الأعراض أمر سيئ للغاية، فهناك علاقة حب وزواج وعشرة تصل إلى 14 عاما بيني وبين أصالة التى أكن لها كل الحب والاحترام والتقدير، ومهما حدث ستظل أما لأبنائي”.

وأعلنت أصالة نصري في فبراير 2020، انفصالها رسميا عن زوجها المخرج طارق العريان بعد زواج استمر سنوات طويلة أنجبا خلالها طفليهما آدم وعلي.

وبعد إعلان أصالة انفصالها عن طارق العريان، كشفت شام الذهبي ابنة “أصالة”بطريقة غير مباشرة عن أنّ السبب وراء الانفصال هو “الخيانة”.

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