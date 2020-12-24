سلعوة في قنا
سلعوة في قنا
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“شاهد” حيوان غريب بمصر يشبه الكلب يعقر 10 أطفال أحدهم من رقبته ولا أحد قادر عليه! 

كتب وطن
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تمكنت كاميرا المراقبة في إحدى مناطق شرقي محافظة بصعيد مصر، من رصد هجوم قام به حيوان “السلعوة” على عدد من الأطفال يلهون في أحد الشوارع.

وبحسب وسائل إعلام مصرية قامت “السلعوة”، بالهجوم وعقر 10 ، إضافة إلى آخرين، مما تسبب في حالة من الذعر بين الأهالي,.

وأظهرت الفيديوهات انقضاض السلعوة المسعورة على طفل وعقره في رقبته، وتوالت في عقر الباقين، كما تجولت في شوارع المنطقة وهاجمت كل من يعترض طريقها، مما اضطر الأهالي إلى الاستغاثة بشرطة النجدة ومسؤولي الطب البيطري.

هذا وانتقل فريق من الطب البيطري، ومعه قوة من شرطة قسم قنا، إلى مكان الواقعة في منطقة الحصواية والزبيدي، شرق مدينة قنا، وتم تنفيذ عملية بحث واسعة عن السلعوة التي ظهرت في الفيديو، ولكن دون العثور على أي أثر لها.

وناشد الأهالي رجال الطب البيطري استكمال أعمال البحث حتى العثور على السلعوة، التي عقرت أبناءهم، فيما شكل بعض الشباب أنفسهم في مجموعات للبحث عنها في الشوارع، لمساعدة لجان مكافحة الكلاب الضالة في مديرية الطب البيطري بالمحافظة، لضبط ذلك الحيوان المسعور.

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