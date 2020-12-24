أشعلت الفنانة المصرية رانيا يوسف ضجةً واسعةً خلال الساعات الماضية بتصريحٍ جديد يُضاف الى سلسلة تصريحاتها المثيرة للجدل.

رانيا يوسف نشرت “برومو” ترويجي لحلقة من برنامج “مع الفارس” ستبثّ على قناة الرشيد العراقية، يوم 1 يناير 2021، وقالت فيه إن مؤخرتها مميزة .

وردّت رانيا يوسف على سؤال مقدّم البرنامج لها عن اطلالاتها المثيرة وبروز مؤخرتها، لتجيب: “مؤخرتي أنا بس؟ مؤخرة الفنانات كلهم بس. أنا مؤخرتي مميزة”.

وأثارت تصريحات رانيا يوسف غضب المتابعين.

وخلال مهرجان القاهرة السينمائي الأخير ظهرت رانيا يوسف على السجادة الحمراء بإطلالة فاضحة لتثير الجدل من جديد، حيث ارتدت فستانا عارياً جدا معظم جسدها.

ولم تكتفي رانيا باستعراض فستانها الفاضح وقامت بالرقص والتمايل على السجادة الحمراء، لتلفت الأنظار إليها أكثر وتجذب كاميرات المصورين.

ودأبت الفنانة المصرية رانيا يوسف على استغلال المهرجانات الفنية سواءٌ في مصر أو بعض الدول العربية، لتثير الجدل بظهورها الذي تتعمد أن يكون مثيراً، عبر ارتداء الملابس الفاضحة والمكشوفة.

واعترفت رانيا يوسف خلال برنامج “mbc trending” أنّها جريئة وتحب أن تكون إطلالاتها جريئة، “ومن لا يعجبه يغير المحطة” .

وأضافت: “قلة الأدب والتعليقات السلبية ليست إلا لأشخاص مرضى، وليس على المريض أو المجنون حرج.. أعترف بأنني مجنونة وغير تقليدية”.