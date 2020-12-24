“أقسى صورة مرت علي وعيب يا أبو ولادي”.. تعليق صادم من أصالة على صورة طليقها في أحضان حبيبته!

لم تمر صورة المخرج الفلسطيني طارق العريان، مع عارضة الأزياء السورية الأرمنية الأصل، نيكول سعفان، مرور الكرام على الفنانة السورية أصالة نصري، والتي صدمت جمهورها بتعليقها عليها.

وأعادت أصالة نصري نشر الصورة عبر حسابها الرسمي على “انستجرام” مرفقة بتعليق: “هي أقسى صوره أنا مرقت عليّ منّ بداية قصتي لليوم، ومنّ وقت شفتها منّ حوالي تلاتين ساعة وأنا قاعدة بسّ عمّ حاول صدّق”.

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وتحدثت أصالة عن طارق العريان بشكل غير صريح، وقالت: “في شخص بالصّورة كان بمقام وغلاوة روح ونفْسّ، والستّ العزيزة الّلي بتشكر على أحلى ليلة سهرتها ياترى فعلاً؟ ولّا بسّ تشجيع للظلم والجحود والنكران”.

وتابعت أصالة: “الحقيقة كلكم بتعرفوها من غير ما إحكيها، الصّورة مو عادية، وموقادرة أتجاوزها لأنّه تفاصيلها بشعة جارحة بتقتل فيني حتّى نقطة الأمان الّلي عمّ حاول حافظ عليها على قدّ ما أقدر”.

ووجهت أصالة رسالة صريحة إلى طارق العريان قائلة: “لوالد ولادي ( آدم وعلي ) غير إنّه اللي بتعمله مو إنساني هوّ عيب “.

وبررت أصالة في نهاية رسالتها لجمهورها سبب تعليقها، وكتبت: “سامحوني على تصرّفي الّلي مو المفروض يكون، بسّ ذهولي منّ قدرتهم خلّتني أتجاوز كلّ أنواع الحرص ولغت تفكيري “.

وتعاطف الجمهور مع أصالة، وطالبوها بحذف الصورة لأنها تساهم بشهرتهم ونجاحهم على حسابها.

وكانت الفنانة المعتزلة نسرين إمام، قد نشرت صورة تجمعها بطارق العريان ونيكول سعفان عبر “ستوري إنستجرام”، خلال حفلة خاصة بمناسبة الكريسماس أقامتها نيكول سعفان، وعلّقت: “شكرا حبايبي كانت ليلة مدهشة”.

وتعتبر الصورة التي انتشرت بشكل واسع، هي الظهور العلني الأول لطارق العريان وحبيبته نيكول سعفان وسط تنبؤات حول قرب إعلان علاقتهما العاطفية بشكل رسمي ثم الزواج، خاصًة أن طارق العريان أكد في لقاء صحفي سابق أنه يعيش علاقة عاطفية.

طارق العريان زوج اصالة السابق مع حبيبته اللي لابسه فستان اسود .. هو لحق بحب أمتى ؟ pic.twitter.com/nSN0KsiZH4 — فاضلي إكتئباية واحدة وافتح مكئبة (@wownotwow2) December 23, 2020

وأعلنت أصالة نصري في فبراير 2020، انفصالها رسميا عن زوجها المخرج طارق العريان بعد زواج استمر سنوات طويلة أنجبا خلالها طفليهما آدم وعلي.

وبعد إعلان أصالة انفصالها عن طارق العريان، كشفت شام الذهبي ابنة “أصالة”بطريقة غير مباشرة عن أنّ السبب وراء الانفصال هو “خيانة” العريان لوالدتها مع شابة تصغره بـ30 عاماً.

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