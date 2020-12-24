أشعلت ابنة الراقصة المصرية فيفي عبده، عزة مجاهد مواقع التواصل بإطلالة مثيرة بالتزامن مع الحالة المرضية التي تعيشها والدتها وكأنه إعلان منها بأنها ستكمل المسيرة التي بدأتها والدتها.

وعبر حسابها بموقع “انستجرام” ظهرت ابنة فيفي عبده بإطلالة مثيرة حيث ارتدت جمبسوت طويل وضيق مما كشف عن جسدها بشكل فاضح.

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وانتعلت ابنة فيفي عبده حذاء صيفي باللون البيج و ذا كعب عالي، وأكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات العصرية و المتناسقة مع ملابسها، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

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وتتعمد عزة مجاهد إثارة الجدل دائما مثل والدتها فيفي عبده عبر نشر صور ومقاطع مثيرة لها تستعرض فيها جسدها.

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وكانت اجتاحت شائعة وفاة الفنانة فيفي عبده، عددا من الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، تزامنًا مع انتشار أخبار مرضها، ما جعل البعض يستغلون تلك الأخبار للترويج لشائعات خاطئة حول وفاتها.

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وخرجت فيفي عبده قبل ساعات قليلة في فيديو بنفسها لتتواصل مع متابعيها وتحدثهم قائلة «أشطات عسلات فلات من مصر أم الدنيا.. عاوزة أقولكم اي سوير أي لوف يو»، ليكون بذلك ردا قاطعًا على الشائعات التي انتشرت مؤخرًا».

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يأتي ذلك بعدما، أكدت فيفى عبده، أنها تتلقى العلاج منذ 6 أشهر وترفض أن تعلن ذلك، مشيرة إلى أنها عندما تحسنت صحتها أعلنت والصورة المنشورة لها علي فيسبوك قديمة وليست في الوقت الحالي.

وأضافت فيفي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة” عبر القناة الأولى ، مع الإعلاميين وائل الإبراشى ونجوى إبراهيم، : “بقالى 6 أشهر بتعالج ومكنتش بقول، مكنتش بقدر أتحرك، ولا في سبب ولا أي حاجة، نازلة من السرير حاجة ضغطت على عصب رجلى وألمها فظيع جدا، لما بقيت كويسة كان لازم أطمن جمهورى، وأنا مش عيانة للدرجة دى، أنا بقعد وبتكلم وكل حاجة”.

وسبق ان نشرت الفنانة فيفي عبده، مقطع فيديو عبر حسابها بموقع إنستجرام، كشفت من خلاله طبيعة الوعكة الصحية التي تمر بها.

وكانت الفنانة فيفي عبده، أثارت قلق متابعيها بعد بثها مقطع فيديو، منذ أيام، تطلب فيه الدعاء من جمهورها، وأنها كانت تخفي مرضها خلال الفترة الماضية، وقبلها ظهرت بالحجاب في مقطع فيديو تؤكد من خلاله تعرضها لنزلة برد شديدة أدت لعدم قدرتها على الحركة.

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