هل سيجدد الأهلي السعودي عقد الهداف السوري عمر السومة في الفريق أم لا ؟!

يعيش اللاعب السوري عمر السومة 31 عاماً المهاجم في فريق الأهلي السعودي، حالة من القلق بشأن مصيره مع الأهلي في البقاء وتجديد عقده أو الرحيل خارج أسوار قلعة الكؤوس السعودي في المواسم المقبلة.

وأكد المشرف العام في إدارة فريق الأهلي السعودي طارق كيال، أن تجديد عقد اللاعب السعوي عمر السومة أمراً محسوماً، مبيناً أن إدارة النادي تسعى للتعاقد مع مدافع أجنبي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح كيال، أن المهاجم السوري عمر السومة ركن من أركان فريق الأهلي السعودي، وهو مهم في النادي والدوري السعودي، والإدارة تستعد خلال الفترة المقبلة من أجل تجديد عقده في الفريق.

وخرج اللاعب السوري عمر السومة برسالة عبر وسائل الاعلام السعودية مساء يوم الثلاثاء الماضي، بعد مباراة الفتح والأهلي، والتي انتهت بفوز فريقه بهدف نظيف دون رد، قائلاً: “رسالتي للجماهير بأن كل ما يُشاع عبر وسائل الإعلام بخصوص مستقبلي مع الأهلي السعودي غير صحيح إطلاقاً وأضحكني حينما اطلعت عليه، ووكيل أعمالي اتفقت معه على كل شيء”.

ويعتبر اللاعب السوري السومة الهداف التاريخي في الدوري السعودي منذ قدومه إلى صفوف فريق الأهلي السعودي برصيد 127 هدفاً، متفوقاً على لاعب الأسطورة السعودية ناصر الشمراني السابق الذي سجل 126 هدفاً مع نادي الأهلي.