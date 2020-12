هل تكون سلطنة عُمان البلد الإسلامي الخامس الذي سيطبع قبل مغادرة ترامب؟.. وزير إسرائيلي يفجر مفاجأة

في مفاجأة ضمن عمليات التطبيع الجارية على قدم وساق بالمنطقة، قال وزير إسرائيلي بارز لقناة “واي نت تي في”، اليوم الأربعاء، إن “إسرائيل تعمل لإضفاء الطابع الرسمي على العلاقات مع بلد إسلامي خامس قبل نهاية ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب”.

ويشار إلى أن ترامب توسط هذا العام في التقارب بين الاحتلال الإسرائيلي وكل من الإمارات والبحرين والسودان والمغرب الذي استقبل، الثلاثاء، وفداً إسرائيلياً أمريكياً لاستئناف العلاقات مع تل أبيب من جديد.

ورداً على سؤال عما إذا كان من الممكن انضمام بلد إسلامي خامس إلى الركب قبل خروج ترامب من البيت الأبيض في 20 يناير، قال أوفير أكونيس وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي لـ”واي نت تي في“: “نعمل في هذا الاتجاه”.

Israel hopes for rapprochement with fifth Muslim country before Trump exit – minister https://t.co/ILgNo39hIG

— Dan Williams (@DanWilliams) December 23, 2020