أنوار مراد
أنوار مراد
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“شاهد” من هي الكويتية “الفاتنة” أنوار مراد التي تصدرت التريند ولماذا أصبحت حديث الكويتيين فجأة؟ 

كتب وطن
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أعلنت وزارة الإعلام الكويتية تكليفها للإعلامية كمتحدث رسمي باسم الوزارة، ليتصدر اسمها مواقع التواصل بالكويت بشكل مفاجئ.

 

وقالت الوزارة في إعلانها إنها كلفت أنوار مراد متحدثاً رسمياً باسم الوزارة بهداف خلق مزيد من قنوات الاتصال والتواصل مع الجمهور.

 

 

وتفاعل الكويتيون مع هذا الخبر بصورة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنها تويتر، والذي شهد تصدّراً لوسم باسم الإعلامية #أنوار_مراد، ضخ عبره المغردون عشرات التغريدات حول تعيينها بهذا المنصب، مطلقين خلالها عبارات التبريك والتهاني للإعلامية الكويتية لتوليها هذا المنصب.

 

 

فيما غرد الصحفي علي شويطر مهنئاً زميلته بالمنصب وقال: ” أبارك للزميلة #أنوار_مراد لنيلها ثقة المسؤولين في وزارة الاعلام وتكليفها لتكون المتحدثة الرسمية بإسم الوزارة . راجيا لها التوفيق والنجاح”.

 

 

فيما غرد آخر عبر الوسم وقال: ” نبارك للاعلامية المتميزة انوار مراد تكليفها من قِبل وزارة الاعلام متخدثاً رسمياً بهدف التواصل مع الجمهور وخلق اتصال مباشر باركوا لها بنت تستاهل”.

 

 

كما تغزل بعض النشطاء بجمالها اللافت مشيدين بجمعها بين المهنية والاحتراف والمظهر الحسن.

 

 

ويُشار إلى أن الإعلامية أنور مراد كويتية الجنسية ومن من مواليد العام 1993، وهي محررة ومذيعة أخبار على قناة الكويت.

 

 

 

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