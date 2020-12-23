“شاهد” من هي الكويتية “الفاتنة” أنوار مراد التي تصدرت التريند ولماذا أصبحت حديث الكويتيين فجأة؟

أعلنت وزارة الإعلام الكويتية تكليفها للإعلامية أنوار مراد كمتحدث رسمي باسم الوزارة، ليتصدر اسمها مواقع التواصل بالكويت بشكل مفاجئ.

وقالت الوزارة في إعلانها إنها كلفت أنوار مراد متحدثاً رسمياً باسم الوزارة بهداف خلق مزيد من قنوات الاتصال والتواصل مع الجمهور.

وزارة الإعلام: تكليف أنوار مراد متحدثاً رسمياً بإسم الوزارة بهدف خلق مزيد من قنوات الاتصال والتواصل مع الجمهور. pic.twitter.com/VAd6eUHF0l — جريدة الجريدة (@aljarida) December 23, 2020

وتفاعل الكويتيون مع هذا الخبر بصورة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنها تويتر، والذي شهد تصدّراً لوسم باسم الإعلامية #أنوار_مراد، ضخ عبره المغردون عشرات التغريدات حول تعيينها بهذا المنصب، مطلقين خلالها عبارات التبريك والتهاني للإعلامية الكويتية لتوليها هذا المنصب.

فيما غرد الصحفي علي شويطر مهنئاً زميلته بالمنصب وقال: ” أبارك للزميلة #أنوار_مراد لنيلها ثقة المسؤولين في وزارة الاعلام وتكليفها لتكون المتحدثة الرسمية بإسم الوزارة . راجيا لها التوفيق والنجاح”.

@anwarjm_ أبارك للزميلة #أنوار_مراد لنيلها ثقة المسؤولين في وزارة الاعلام وتكليفها لتكون المتحدثة الرسمية بإسم الوزارة . راجيا لها التوفيق والنجاح. https://t.co/BnybC1RXwo — علي شويطر (@alshwaiter) December 23, 2020

فيما غرد آخر عبر الوسم وقال: ” نبارك للاعلامية المتميزة انوار مراد تكليفها من قِبل وزارة الاعلام متخدثاً رسمياً بهدف التواصل مع الجمهور وخلق اتصال مباشر باركوا لها بنت الكويت تستاهل”.

نبارك للاعلامية المتميزة انوار مراد تكليفها من قِبل وزارة الاعلام متخدثاً رسمياً بهدف التواصل مع الجمهور وخلق اتصال مباشر باركوا لها بنت الكويت تستاهل @anwarjm_ — الفيلسوف🇰🇼 (@Q1Q2Q3Q4Q5Hm) December 23, 2020

كما تغزل بعض النشطاء بجمالها اللافت مشيدين بجمعها بين المهنية والاحتراف والمظهر الحسن.

View this post on Instagram A post shared by أنوار مراد Anwar Murad (@anwarjm_)

ويُشار إلى أن الإعلامية أنور مراد كويتية الجنسية ومن من مواليد العام 1993، وهي محررة ومذيعة أخبار على قناة الكويت.

View this post on Instagram A post shared by أنوار مراد Anwar Murad (@anwarjm_)

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