أثار المستشار القانوني والأسري السعودي عبدالله بن عبدالرحمن الجريد جدلاً واسعاً، عقب نشره رسالة وصلته من إحدى المُتابعات.

وجاء في الرسالة التي استعرضها الجريد عبر حسابه على “تويتر”، ورصدتها “وطن”: “متى أنام معك بس؟”.

وكشف الجريد ملابسات الرسالة الوقحة وقال: ” مع كامل اعتذاري من متابعيني عن حقارة الرسالة المرسلة لي في الخاص، والمصيبة لما دخلت الحساب كل تغريداتها تطلب أحد يساعدها ويوظف ولدها”.

ووجه الجريد تحذيراً لمتابعيه: “لذلك كنت ومازلت أقول، لا أعلن لأحد لا عرفه أبدا سواءً فواتير تنفيذ أو كهرباء أو ماء”.

مع كامل اعتذاري من متابعيني عن حقارة الرسالة المرسله لي في الخاص

والمصيبة لما دخلت الحساب

كل تغريداتها تطلب أحد يساعدها ويوظف ولدها لذلك كنت ومازلت اقول لا أعلن لأحد لا عرفه أبدا

سواءا فواتير تنفيذ أو كهرباء أو ماء 👇👇👇 pic.twitter.com/7Zboz8EI8k — عبدالله بن عبدالرحمن الجريد (@jurayedabdullah) December 22, 2020

وأعاد الجريد الذي يتابعه 20 ألف شخص عبر “تويتر”، لفت النظر إلى التسول الإلكتروني الذي امتهنه بعض السعوديون عبر رفع الهاشتاجات، وكذلك أشار المغردون في تعليقاتهم إلى أن الشباب السعوديين هم السبب في ذلك حين يعرضون على الفتيات ممارسة الرذيلة مقابل النقود.

فكتب مغرد: “لا تلومها لوم الخرفان اللي شوهو سمعة السعودين تفكر كل السعودين خرفان ولا يخافون الله”.

لا تلومها لوم الخرفان اللي شوهو سمعة السعودين تفكر كل السعودين خرفان ولا يخافون الله — 🇸🇦ريماس ksa (@PCE481Bej0WebwM) December 22, 2020

ووافقه آخر الرأي فكتب: “تسوي لك إغراءات بالخاص علشان تدفع لها تحسبك مثل باقي الخرفان تعطيه من هالكلام ويدفع”.

تسوي لك إغراءات بالخاص علشان تدفع لها تحسبك مثل باقي الخرفان تعطيه من هالكلام ويدفع — بنت الوطن🕊️🇸🇦 (@jma_2030) December 22, 2020

وعلق آخر: “كرهونا بتويتر والهاشتاقات فقدت مضمونها كل الهاشتاقات شحاذه وتفريج كربه وتسديد فواتير والله أعلم ايش وراهم من مصايب”.

كرهونا بتويتر والهاشتاقات فقدت مضمونها كل الهاشتاقات شحاذه وتفريج كربه وتسديد فواتير والله أعلم ايش وراهم من مصايب — 💞 (@just_mee02) December 22, 2020

ملاحظة كثرت المتسولين بتويتر !!! استغفر الله اما اعلانات قذرة او تسول والا خطابة او السحرة واحد يفك وواحد يربط لا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم — ﮼بنت ﮼المنصوري (@ASMAALMANS00RI) December 22, 2020

ياربيه وش صار في الدنياء لاحول ولاقوه الابالله — رماديه (@rmadyh) December 22, 2020

أعوذبالله وش هالجرأة ووش هالوقاحة يالطيف استغفر الله https://t.co/5eL1HoFlW5 — سعودية حتى النخاااع (@BasmahFahad6) December 22, 2020

يُشار إلى أن الحياة في السعودية تحولت لمعاناة كبيرة في ظل ارتفاع كلفة الفواتير ورسوم الكهرباء والماء، وإلغاء بدل الغلاء، وزيادة ضريبة القيمة المضافة التي وصلت نسبتها إلى 15% من المبيعات بدلا من 5%.

إضافة إلى انخفاض كبير في الرواتب، وإغلاق لمشاريع كبيرة كانت توظف مئات الآلاف من السعوديين بفعل الصعوبات الاقتصادية التي تعانيها البلاد، ما أدى إلى دفع المزيد من السعوديين إلى خانة الفقر البالغة حسب تقديرات غير رسمية.

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